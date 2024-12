Tranh cãi chuyện 50.000 khán giả xem concert anh trai ở sân Mỹ Đình

Thông tin concert Anh trai "say hi" diễn ra tối 7/12 tại sân vận động Mỹ Đình quy tụ tới 50.000 khán giả đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Concert thứ 3 của Anh trai “say hi” đã chính thức diễn ra tối 7/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của đầy đủ 30 anh trai, bao gồm Negav. Trong chương trình, một anh trai chia sẻ đêm nhạc quy tụ tới 50.000 khán giả. Trong khi đó, Trấn Thành cũng nhiều lần nhấn mạnh đây là sự kiện âm nhạc mang tính lịch sử khi quy tụ lượng khán giả kỷ lục tại Việt Nam.

Sau đó, trên trang cá nhân, Đức Bảo, MC dẫn mở màn đêm concert chia sẻ: “Cảm giác mở màn cho ‘đêm hòa nhạc lớn nhất lịch sử thủ đô Hà Nội với 50.000 người’ sẽ thế nào”. Nhưng sau đó, MC chỉnh sửa con số 50.000 thành “hàng chục nghìn người”.

Thông tin 50.000 khán giả lập tức gây tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả cho rằng con số trên là khó có được với một concert ở sân vận động Mỹ Đình. Cách đây một năm, khi tổ chức concert ở sân Mỹ Đình, BlackPink cũng thu hút lượng khán giả lớn, gần như lấp kín sân nhưng lượng khán giả cũng chỉ khoảng hơn 33.000. Do đó, con số 50.000 với concert Anh trai “say hi” được cho là không thực tế.

Concert Anh trai "say hi" gây xôn xao về lượng khán giả tham gia. Ảnh: NSX.

Trước đó, trong một cuộc giao lưu tại Hà Nội, đại diện nhà sản xuất chương trình khẳng định 2 concert dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. "Thành tích này sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của BlackPink tại Hà Nội”, người này nói.

Trước đó, việc ê-kíp tổ chức công bố 2 concert trong TP.HCM quy tụ tới 78.000 khán giả cũng vướng nghi vấn. Thời điểm đó, một chuyên gia truyền thông trong lĩnh vực tổ chức sự kiện trao đổi với Tri Thức - Znews rằng con số 50.000-60.000 cho concert 2 của Anh trai “say hi” là… “hơi vô lý”. Chuyên gia dẫn chứng concert của BlackPink ở sân Mỹ Đình phủ gần như kín mặt sân và 2 tầng khán đài nhưng cũng chỉ có hơn 67.000 khán giả cho 2 đêm.

“Chiều ngang của SVĐ Mỹ Đình là 68 m, tương đương với mặt ngang của sân khấu BlackPink là khoảng 60 m. Lượng khán giả của BlackPink mỗi ngày là khoảng hơn 30.000 người. Số ghế ngồi ở SVĐ Mỹ Đình trừ bỏ 1/4 góc sân sẽ có khoảng 29.000 người ngồi và tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%, tương đương với 20.000 người. Ở mặt sân ngồi được khoảng 13.000 người nữa. Tổng sự kiện là 33.000 người. Do đó, xét theo quy mô Anh trai 'say hi' tương đương mặt sân vận động, tôi cho rằng concert có thể là 16.000-17.000 hoặc cao nhất sẽ vào khoảng 20.000-22.000 khán giả”, chuyên gia phân tích.

Ê-kíp sản xuất chưa phản hồi về lượng khán giả đang gây tranh cãi của Anh trai “say hi”.