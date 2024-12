Khán giả xếp hàng cả ngày dưới trời lạnh ở SVĐ Mỹ Đình

Nhiều khán giả với những lý do cá nhân không thể tham gia sự kiện cũng tìm cách bán lại vé khi thời gian diễn ra sự kiện càng đến gần. Thời gian đầu, vé tham gia concert Anh trai "say hi" ngày 3 được đẩy lên cao. Chẳng hạn hạng SVIP giá gốc 4 triệu đồng được đẩy lên 4,5 triệu đồng một vé. Tuy nhiên, sau khi ban tổ chức thông báo mở thêm ngày 4 vào 9/12, giá vé giảm mạnh. Hạng SVIP hiện tại được rao bán khoảng 3-3,5 triệu đồng.