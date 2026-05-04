Điều đặc biệt của ngôi trường Jenny Huynh sắp theo học

Mới đây, YouTuber Jenny Huynh cho biết cô sẽ theo học tại Đại học Oxford (Anh) thông qua chương trình giao lưu sinh viên của Đại học Stanford (Mỹ). Nữ YouTuber tiết lộ đã trải qua 3 lần nộp đơn mới có thể nhận được cơ hội học tập tại Oxford. Lần đầu vào năm nhất, khoảng tháng 1/2024, cô bị từ chối. Đến lần nộp thứ hai, Jenny Huynh được đưa vào danh sách chờ nhưng sau đó chủ động rút tên. Phải đến lần nộp hồ sơ thứ ba vào tháng 10/2025, cô mới chính thức nhận được thư chấp nhận và sẽ tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Oxford trong năm 2026. Ảnh: FBNV.

Đại học Oxford là cơ sở giáo dục đại học nói tiếng Anh lâu đời bậc nhất thế giới và cũng là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới vẫn còn hoạt động. Dù chưa xác định được chính xác năm thành lập, nhiều tài liệu cho thấy hoạt động giảng dạy đã diễn ra tại ngôi trường này từ năm 1096. Trải qua hơn 9 thế kỷ phát triển, Oxford trở thành biểu tượng của nền giáo dục tinh hoa toàn cầu và liên tục góp mặt trong nhóm đại học hàng đầu thế giới. Theo xếp hạng của Times Higher Education, trường giữ vị trí số một thế giới trong 10 năm liên tiếp. Trường cũng thường xuyên góp mặt trong tốp 10 của xếp hạng đại học thế giới do QS bình chọn. Ảnh: Britannica.

Tọa lạc tại thành phố Oxford cổ kính của nước Anh, Đại học Oxford được bao quanh bởi những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn thời trung cổ. Nhà thơ Matthew Arnold từng gọi nơi đây là “thành phố của những ngọn tháp mộng mơ”. Trường hiện có 44 đơn vị trực thuộc và tòa nhà lớn, cùng hơn 100 thư viện, tạo nên hệ thống thư viện lớn bậc nhất tại Vương quốc Anh. Những địa danh nổi tiếng như Bodleian Libraries, Ashmolean Museum hay Sheldonian Theatre góp phần tạo nên bản sắc học thuật và văn hóa đặc trưng của trường.

Không giống nhiều đại học hiện đại có khuôn viên tập trung, các tòa nhà của Oxford nằm rải rác khắp trung tâm thành phố. Mỗi trường thành viên hoạt động như một đơn vị tự quản với truyền thống, phong cách và đời sống học thuật riêng biệt. Trong đó, nhiều nơi đã tồn tại hàng trăm năm. Sinh viên thường nộp hồ sơ trực tiếp vào từng trường thành viên thay vì chỉ đăng ký vào đơn vị chung. Cấu trúc này tạo nên môi trường học tập mang tính cộng đồng cao, qua đó tạo ra những nét đặc trưng nổi bật của Oxford.

Hiện, Đại học Oxford có khoảng 22.000 sinh viên, trong đó hơn 40% là sinh viên quốc tế đến từ khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đáng chú ý là gần 1/4 dân số của thành phố Oxford là sinh viên, nên nơi đây trở thành một trong những thành phố trẻ và sôi động nhất nước Anh. Oxford còn nổi tiếng với môi trường học thuật khắt khe nhưng đồng thời cũng mang tính quốc tế và cởi mở. Bên cạnh học tập, sinh viên có thể tham gia hàng trăm câu lạc bộ, hội nhóm và hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Học phí tại Đại học Oxford bậc đại học trong năm học 2026-2027 ở mức 9.790 bảng Anh (hơn 13.000 USD ) mỗi năm đối với sinh viên trong nước, trong khi sinh viên quốc tế phải đóng từ khoảng 28.950 đến hơn 44.000 bảng Anh (tức gần 60.000 USD ) tùy ngành học. Riêng các chương trình như Y khoa lâm sàng có mức phí cao hơn đáng kể. Tổng chi phí học tập và sinh hoạt của sinh viên quốc tế tại Oxford thường vượt 40.000- 60.000 USD mỗi năm do mức sống đắt đỏ tại thành phố này.

Đời sống nghệ thuật và thể thao tại Oxford cũng rất phát triển. Trường có nhiều câu lạc bộ âm nhạc trải rộng từ jazz, cổ điển đến nhạc dân gian, cùng một cộng đồng biểu diễn sân khấu sôi động bậc nhất nước Anh. Oxford cũng nổi tiếng với truyền thống thể thao lâu đời, đặc biệt là giải đua thuyền thường niên trên sông Thames. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị về sức khỏe mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm học đại học trọn vẹn cho sinh viên.

Là đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu thế giới, Oxford đặc biệt mạnh ở các lĩnh vực khoa học và y khoa. Trường thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về y học, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Nhiều nhà khoa học và học giả nổi tiếng từng học tập hoặc giảng dạy tại đây, trong đó có Stephen Hawking, Tim Berners-Lee và Richard Dawkins.

Đại học Oxford sở hữu mạng lưới cựu sinh viên hơn 250.000 người trên toàn thế giới, trong đó có hơn 120 vận động viên giành huy chương Olympic, 26 chủ nhân giải Nobel và hơn 30 nhà lãnh đạo quốc gia. Oxford cũng là cái nôi của nhiều học giả và nhà khoa học hàng đầu thế giới, với 11 người đoạt giải Nobel Hóa học, 5 người đoạt giải Nobel Vật lý và 16 người đoạt giải Nobel Y học từng gắn bó với trường. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực học thuật, ngôi trường hơn 900 năm tuổi này còn là nơi đào tạo nhiều nghệ sĩ và nhà văn danh tiếng như Hugh Grant, Rosamund Pike, Oscar Wilde, Graham Greene, Vikram Seth và Philip Pullman.

