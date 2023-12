Điều bị cấm ở đêm nhạc quy tụ thần tượng Hàn tại SVĐ Mỹ Đình

Chương trình sắp tới có sự tham gia của những thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc như Kim Jae Joong, Infinite, EXO, 2PM...

Ngày 18/12, sân khấu của đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 được lắp đặt ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) khiến người hâm mộ háo hức. Sự kiện có thiết kế sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Cùng lúc, ban tổ chức cũng công bố một số quy định nghiêm ngặt với khán giả tới xem đêm nhạc.

Khán giả bị cấm mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, gậy chụp ảnh, ống nhòm, thiết bị phát trực tiếp, đèn laze, đèn pin, vali, balo, túi lớn, gấu bông, vật phẩm cỡ lớn, chai lọ dễ vỡ… Đồ ăn, thức uống hay banner, bảng led lớn hơn khổ giấy A4 cũng không được mang vào sân vận động ở thời điểm sự kiện diễn ra.

Sân khấu của đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 được lắp đặt từ 18/12. Ảnh: BTC.

Đại nhạc hội Kpop Festival Open Air #2 diễn ra trong 2 ngày 23/12 và 24/12 với sự tham gia của dàn ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong ngày đầu tiên, mỗi ca sĩ, nhóm nhạc gồm Chen, Xiumin (EXO), Super Junior D&E, Infinite… biểu diễn 4 bài hát. Infinite sẽ mang đến những ca khúc nổi tiếng của nhóm như I Got You, Be Mine, Paradise và New Emotions. Trong khi đó, Chen biểu diễn hit For You, First Snow…

Tới 24/12, Chanyeol (EXO) thể hiện 6 ca khúc, bao gồm Rodeo Station, Good Enough, Yours…. Trong khi đó, Nichkhun và Jun. K (2PM) hứa hẹn khuấy động sân khấu với những ca khúc sôi động, từng thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc như My House, Go Crazy, Hands Up và 10 out of 10.

Chanyeol được mong đợi khi trở lại Việt Nam. Ảnh: Fansite.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của Mamamoo+, The Wind, TRI.BE, Chanyeol, DJ Raiden, Tóc Tiên, Đức Phúc và đặc biệt là Kim Jae Joong.

Dự kiến, các ca sĩ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tới Hà Nội từ 22/12 để chuẩn bị cho sự kiện. Chương trình có 8 hạng vé khác nhau, với mức giá dao động từ 900.000 đồng tới 15 triệu đồng. Quyền lợi của hạng vé VVIP là được xem soundcheck, chụp ảnh cùng thần tượng…