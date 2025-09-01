Điều bất ngờ trong đêm nhạc 'Tự Hào Bản Sắc Việt'

"Tự Hào Bản Sắc Việt" chiêu đãi khán giả bằng loạt tiết mục cảm xúc, giao thoa âm nhạc và văn hóa. Vượt qua thời tiết mưa gió, anh tài, em xinh cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào.

Thanh Duy, Vũ Thảo My tô điểm cho "tọa độ tự hào"

Là đêm nhạc đầu tiên thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam, Tự Hào Bản Sắc Việt lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, kiến tạo bởi âm nhạc và văn hóa. Kết cấu hai chương gồm Hòa bình đẹp lắm và Sắc màu người Việt Nam, các nghệ sĩ mang đến hàng chục tiết mục được dàn dựng mới lạ, song vẫn liên kết về mặt cảm xúc. Tiếp nối Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, khán giả hòa mình vào màn trình diễn của anh tài Thanh Duy và em xinh Vũ Thảo My. Bùng nổ năng lượng, Thanh Duy mang đến loạt ca khúc Tình anh bán chiếu, Tôi yêu và Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Trong khi đó, Vũ Thảo My và nghệ sĩ Thanh Huyền có màn kết hợp độc đáo với Thị Mầu lên chùa - Lửng Lơ. Ngay sau Chào ngày mới, Vũ Thảo My mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc dưới mưa cùng ca khúc Hào Quang. Với điểm nhấn xuyên suốt là tọa độ tự hào, Tự Hào Bản Sắc Việt còn để lại ấn tượng trong việc khắc họa di sản văn hóa. Toàn bộ vé tham gia đêm nhạc được phát miễn phí.

Dấu ấn di sản Việt Nam

Bước sang chương hai với chủ đề Sắc màu người Việt Nam, âm nhạc không chỉ thể hiện qua lời ca tiếng hát mà còn hiện hữu trong nhiều cách thức trình diến. Xuyên suốt trong các tiết mục là thông điệp về trân trọng giá trị truyền thống và tiếp bước phát huy trong bối cảnh hiện đại. Từ loạt động tác vũ đạo uyển chuyển tới những bộ trang phục rực rỡ mang đến một trải nghiệm vẹn toàn về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh. Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, kết hợp cùng chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Trong số các đơn vị đồng hành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.