Diệp Lâm Anh, Trang Pháp vướng tranh luận

Chơi đàn nhị trên sân khấu Hưng Yên vào cuối tuần qua, Diệp Lâm Anh, Trang Pháp bị chê không nắm được kiến thức sử dụng cơ bản của nhạc cụ này.

Y-Concert quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng vừa diễn ra trong 2 ngày 20-21/12 tại Ocean Park 3 (Hưng Yên).

Tại đây, nhóm nhạc LUNAS gồm các thành viên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh biểu diễn ca khúc Bê trap. Ninh Dương Lan Ngọc do bị chấn thương ở chân nên không biểu diễn tiết mục này.

Trong phần trình diễn này, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh biểu diễn đàn nhị. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, chi tiết này đang gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng 2 ca sĩ sai thao tác cơ bản khi sử dụng đàn nhị.

Tiết mục của 2 nghệ sĩ vướng tranh luận. Ảnh: Fansite.

Theo đó, khi chơi đàn nhị, nghệ sĩ dựng thẳng cây đàn, tay trái bấm dây, tay phải dùng cung vĩ kéo hoặc đẩy tạo âm thanh. Bên cạnh đó, còn cần kết hợp kỹ thuật vuốt, rung, nhấn, láy để tạo âm sắc biểu cảm... Ngoài ra, cung vĩ được đặt cố định giữa hai dây đàn và gần bát nhị.

Tuy nhiên, hai nghệ sĩ được chỉ ra cầm cung vĩ kéo đẩy dây ở phần cử nhị giống chơi violin. Do đó, nhiều khán giả cho rằng cả 2 thiếu kiến thức cơ bản. Khán giả nhận xét ngay cả khi chỉ giả chơi đàn để tạo hiệu ứng sân khấu, các nghệ sĩ cũng nên tìm hiểu lối chơi cơ bản.

Số khác còn chỉ ra Trang Pháp và Diệp Lâm Anh mặc trang phục có phần hở hang, với động tác khá quyến rũ không phù hợp với một tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống.

Y-Concert vừa qua diễn ra thành công với lượng khán giả ước tính lên tới hơn 50.000 khán giả. Concert này kéo dài hơn 10 tiếng với 2 set diễn khác nhau. Trong khoảng thời gian 14-18h là dành cho các tiết mục cá nhân. Từ 19h đổ đi là sân khấu hòa ca của 50 nghệ sĩ.