Diệp Lâm Anh phản bác

Sau các bài đăng mới nhất, Diệp Lâm Anh bị dân mạng công kích. Không ít người cho rằng cô cay cú khi chồng cũ công khai người yêu.

Ngày 12/11, Diệp Lâm Anh liên tiếp có các bài đăng về vụ việc bị đập vỡ điện thoại cá nhân cách đây khoảng 4 tháng trước. Cô cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Dưới các bài đăng này, dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng Diệp Lâm Anh đang cay cú khi chồng cũ công khai người yêu nên mới đăng tải lại vụ việc xảy ra đã lâu.

Diệp Lâm Anh bị công kích dưới các bài đăng gần đây. Ảnh: FBNV.

Sau đó, Diệp Lâm Anh thẳng thắn để lại bình luận đáp trả. Cô phản hồi: "Ly hôn 2 năm rồi, còn điện thoại mới đập lúc qua đón con mới đây".

Trong một bài đăng khác, cô tiếp tục chia sẻ: "Không quay video thì lúc bị chửi, bị phá hoại tài sản lấy gì ra để lập vi bằng".

Ngoài ra, nữ ca sĩ trả lời nhiều bình luận khác, phủ nhận ý kiến cho rằng cô cay cú liên quan chuyện tình cảm.

Vào năm 2022, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cuối tháng 11/2022, Đức Phạm đến trường học để đón con gái lớn về nhà. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh không đồng ý. Cả hai xảy ra tranh cãi. Diệp Lâm Anh tiếp tục đưa con gái về nhà trọ.

Sau đó, Đức Phạm xuất hiện trước sảnh chung cư ở quận Bình Thạnh - nơi nữ diễn viên đang thuê trọ và chặn đầu xe. Tiếp đó, cả hai phải có mặt tại trụ sở công an ở TP.HCM để tường trình về sự việc.

Năm 2023, cả hai cũng liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội, sau đó sự việc dần lắng xuống. Sau ly hôn, hai người được cho là đều đã có người mới.