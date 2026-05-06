Diệp Lâm Anh ở tuổi 37

  • Thứ tư, 6/5/2026 18:45 (GMT+7)
Diệp Lâm Anh tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên người yêu và gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng. Ở tuổi 37, cô vẫn duy trì hình thể gợi cảm và cân đối.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Cô bơi, lặn tự do và trải nghiệm nhiều bộ môn ở biển. Trong loạt ảnh, Diệp Lâm Anh thích diện những mẫu bikini có màu sắc nổi bật, khoe hình thể gợi cảm.

Ở tuổi 37, cô duy trì được vóc dáng quyến rũ và hình thể cân đối. Bà mẹ hai con chăm tập thể thao và tuân thủ chế độ ăn khoa học để giữ dáng, da. Gần đây, Diệp Lâm Anh thường xuyên ra sân pickleball cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Trước đây, Diệp Lâm Anh dành phần lớn thời gian cho công việc. Cô từng được biết đến là "chiến thần livestream" của showbiz Việt với những phiên live bán hàng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Thời điểm đó, nguồn thu từ việc bán hàng online mang lợi lợi nhuận lớn cho Diệp Lâm Anh. Song vài năm qua, khi xu hướng livestream bán hàng giảm nhiệt, cô cũng không còn "nhẵn mặt" trên những phiên live như trước.

Thời gian phần lớn cô dành cho bản thân và gia đình. Trên kênh cá nhân, Diệp Lâm Anh chăm đăng tải các clip nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay cắm hoa. Cô thích mời bạn bè đến nhà để tụ tập và ăn uống. Bà mẹ hai con được khen tháo vát, khéo tay.

Cô duy trì phong cách thời trang cá tính, gợi cảm. Đời thường, Diệp Lâm Anh thích phối quần jeans và crop top hoặc áo thun đơn giản. Người đẹp cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Thời gian qua, cô hẹn hò người mẫu Phạm Kiên. Anh kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đây, họ hẹn hò kín đáo. Song khoảng thời gian gần đây, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ bên nhau. Bạn trai Diệp Lâm Anh tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,85 m, thân hình săn chắc nhờ tập luyện. Năm 2022, Phạm Kiên đăng quang Quán quân The Next Gentleman (mùa đầu tiên) dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Diệp Lâm Anh từng không ít lần lên tiếng bảo vệ Phạm Kiên khi anh vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

