Diễn viên Thi Minh qua đời sau thời gian nằm viện. Bà nổi tiếng thông qua bộ phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Ngày 31/3, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký Thi Minh qua đời ở tuổi 74 vì viêm phổi. Diễn viên kỳ cựu qua đời từ 21/3 nhưng đến nay thông tin mới được chia sẻ bởi con trai bà.

Theo lời con trai Thi Minh, mẹ anh vẫn đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên qua những lần khám bệnh đều được kết luận là ổn định. Cách đây không lâu, nữ diễn viên nhập viện vì bị dị vật lọt vào phổi, nồng độ oxy trong máu giảm mạnh. Bà phải đặt ống thở và hồi sức cấp cứu.

Diễn viên Thi Minh qua đời ở tuổi 74. Ảnh: Sohu.

Thời gian đầu, tình hình của bà ổn định, thậm chí được bác sĩ thông báo sẽ sớm ra viện. Tuy nhiên, tới 21/3, bác sĩ gọi con trai Thi Minh tới bệnh viện. Khi anh tới nơi, nữ diễn viên đã qua đời.

Bệnh phổi của nữ diễn viên chuyển biến xấu rất nhanh. Các bác sĩ áp dụng nhiều biện pháp chữa bệnh nhưng không hiệu quả. Gia đình hiện rất bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sĩ. Con trai diễn viên tiếc nuối vì không thể gặp mẹ lần cuối. Bà ra đi đột ngột mà không kịp để lại lời trăng trối.

Trước đó 2 năm, nghệ sĩ bị tai nạn, chấn thương sọ não và phải phẫu thuật mở hộp sọ.

Thi Minh sinh năm 1951, giỏi karate, judo, cưỡi ngựa và từng làm vệ sĩ cho ngôi sao Hollywood Sylvester Stallone khi ông đến Hong Kong quảng bá phim First Blood.

Bà từng đảm nhận vai Tử Sam Long Vương trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ngoài ra, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng khác như Na Tra, Hoàng gia cảnh sát thực lục 2, Hiệp đạo phong lưu...