Diễn viên Vệ Thi Nhã bị tai nạn, khâu 50 mũi

Vệ Thi Nhã phải khâu 50 mũi sau tai nạn phim trường. Hiện nữ diễn viên nghỉ ngơi tại nhà.

HK01 đưa tin nữ diễn viên Hong Kong Vệ Thi Nhã gặp tai nạn khi đang ghi hình bộ phim truyền hình Hunting Lies vào tối 30/7. Cú va chạm khiến cô bị thương ở vùng miệng và môi, phải khâu tổng cộng 50 mũi.

Sau ca phẫu thuật, Vệ Thi Nhã đăng tải trên Instagram Story để trấn an người hâm mộ. Cô cho biết ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đã hỗ trợ kịp thời. Nữ diễn viên cũng xin lỗi ê-kíp và các đối tác vì lịch trình quay phim bị gián đoạn, đồng thời khẳng định sẽ sớm hồi phục để trở lại công việc.

Vệ Thi Nhã bị thương khi đang quay phim. Ảnh: HK01.

Kèm bài đăng, Vệ Thi Nhã chia sẻ hình ảnh bát súp, cho thấy cô đã có thể ăn uống sau ca phẫu thuật. Theo truyền thông Hong Kong, sau khi biết tin vợ gặp tai nạn, chồng cô là Châu Chỉ An lập tức có mặt tại bệnh viện để chăm sóc. Hiện nữ diễn viên đã xuất viện và nghỉ ngơi tại nhà.

Hunting Lies là dự án truyền hình đầu tiên do công ty mới của Tăng Chí Vỹ sản xuất sau khi ông rời vị trí Tổng giám đốc TVB. Phim thuộc thể loại trinh thám và quy tụ dàn diễn viên gồm Trịnh Y, Viên Vịnh Nghi, Lương Gia Huy, Mạc Văn Úy, Lý Nhược Đồng....

Vệ Thi Nhã sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hồng Kông. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Mất ngủ, Quyết chiến thực thần, Vũ điệu cuối cùng... Cô kết hôn với bác sĩ Chu Chỉ An đầu năm 2025.