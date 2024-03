Diễn viên TVB Trần Địch Khắc qua đời

Trần Địch Khắc là gương mặt quen thuộc của đài TVB và tham gia hàng trăm bộ phim, trong đó có "Anh hùng xạ điêu", "Tiếu ngạo giang hồ".

Ngày 18/3, tờ HK01 đưa tin nam diễn viên kỳ cựu của TVB Trần Địch Khắc qua đời, hưởng thọ 77 tuổi. Ông qua đời vào 15/3 sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Trần Địch Khắc sinh năm 1947, tên thật là Trần Quân Dung. Ông từng có thời gian làm công nhân làm vườn rồi chuyển sang bốc vác. Nhưng vì không hài lòng với thái độ của người quản lý nên ông nghỉ việc. Trần Địch Khắc bắt đầu tập luyện võ thuật vào năm 1967 sau đó có cơ hội gặp Lưu Gia Lương và đề nghị làm võ sư cho ngôi sao này. Năm 1973, Trần Địch Khắc trở thành đạo diễn võ thuật.

Trần Địch Khắc tham gia hàng trăm bộ phim của TVB. Ảnh: HK01.

Theo HK01, Trần Địch Khắc ký hợp đồng với TVB vào giữa năm 1979 và hợp tác trong khoảng 45 năm.

Ông đã tham gia hàng trăm bộ phim như Anh hùng xạ điêu (vai Sa Thông Thiên), Tiếu ngạo giang hồ, Love And Passion, Lộc Đỉnh Ký, Bao la vùng trời, Chân trời mơ ước, Romeo and His Butterfly Lover… Hầu hết Trần Địch Khắc đóng vai phụ nhưng ông được đánh giá cao với diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Vai diễn gần nhất của ông là trong phim truyền hình Treasure of Destiny phát sóng năm 2023.

Trần Địch Khắc đã kết hôn và có một con gái. Giai đoạn 1990 đến 1995, ông chuyển sang làm tài xế taxi để phụ giúp gia đình, tạm gác lại công việc diễn xuất.