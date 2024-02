Nữ ca sĩ Cat Janice qua đời ở tuổi 31

Cat Janice qua đời sau thời gian điều trị ung thư. Nữ ca sĩ vừa có ca khúc "Dance You Outta My Head" nổi tiếng trên các bảng xếp hạng.

Ngày 29/2, tờ People đưa tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ Cat Janice qua đời ngày 28/2 ở tuổi 31. Thông tin được gia đình cô xác nhận thông qua bài đăng trên tài khoản Instagram.

“Sáng nay, từ ngôi nhà thời thơ ấu và được bao bọc bởi gia đình yêu thương, Catherine đã bình yên bước vào ánh sáng, tình yêu của đấng sáng tạo trên trời. Chúng tôi mãi mãi biết ơn vì tình yêu Catherine và gia đình nhận được trong vài tháng qua. Cat đã thấy âm nhạc của cô ấy đi đến những nơi cô ấy không bao giờ nghĩ tới. Cat thanh thản khi biết con trai sẽ tiếp tục được yêu thương bởi âm nhạc cô ấy đã để lại", gia đình của Cat Janice thông báo.

Cat Janice qua đời sau thời gian điều trị ung thư. Ảnh: Cat.Janice.

Cat Janice phát hiện có khối u ở cổ từ tháng 11/2021. Đến tháng 3/2022, nữ ca sĩ nhận thấy khối u ngày càng lớn và cứng hơn. Sau khi tới gặp bác sĩ, cô được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma, một khối u ác tính hiếm gặp. Cô đã trải qua cuộc phẫu thuật, hóa trị và xạ trị trước khi được thông báo khỏi bệnh ngày 22/7/2022.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến xấu, căn bệnh ung thư di căn đến phổi. Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 10/1, Cat Janice cho biết cô không thể thở được và phải nằm ở phòng ICU.

Cô đã chuyển tất cả bài hát sang tên con trai nên tất cả số tiền thu được sẽ thuộc về Loren.

Cat Janice (tên đầy đủ Catherine Janice Ipsan) sinh năm 1993, phát hành album đầu tiên vào năm 2014. Tháng 1, Janice gây sốt khi phát hành ca khúc Dance You Outta My Head lấy cảm hứng từ con trai cô. Nữ ca sĩ nói ý tưởng cho bài hát xuất hiện vào mùa xuân năm 2023 khi cô và con trai đang đi dạo, tận hưởng thời tiết ấm áp. Hai tuần sau khi phát hành, Dance You Outta My Head đứng ở vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng Hot Dance/Electronic Songs của Billboard.