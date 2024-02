Nhà sản xuất nổi tiếng Hàn Quốc qua đời ở tuổi 41

Theo truyền thông Hàn Quốc, người quen phát hiện Shinsadong Tiger qua đời tại nhà riêng ngày 23/2. Anh sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng cho T-ara, EXID, Apink...

Ngày 23/2, tờ Spotv News đưa tin nhà sản xuất Shinsadong Tiger qua đời. Một người quen không liên lạc được với Shinsadong Tiger nên đến nhà anh. Người này phát hiện Shinsadong Tiger qua đời và báo cảnh sát.

Công ty quản lý TR Entertainment xác nhận thông tin trên với iMBC Entertainment nhưng chưa đưa ra thông tin cụ thể. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Shinsadong Tiger ra mắt với tư cách nhạc sĩ vào năm 2005 thông qua ca khúc Man and Woman. Shinsadong Tiger được mệnh danh "hit maker" của thị trường âm nhạc Hàn Quốc bởi tạo ra nhiều ca khúc ăn khách trong hơn 20 năm qua.

Shinsadong Tiger tên thật Lee Ho Yang, sinh năm 1983.

Shinsadong Tiger là người đứng sau rất nhiều ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn Roly Poly, Bo Peep Bo Peep (T-ara), No No No, Remember (Apink), Bubble Pop! (HyunA), Fiction (Beast)… Ca khúc giúp EXID đổi đời là Up and Down hay bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Momoland là Bboom Bboom cũng do Shinsadong Tiger thực hiện. Anh đã đạt rất nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp.

Shinsadong Tiger cũng là nhà sản xuất chính cho nhóm nhạc EXID hay TRI.BE. Mới đây, TRI.BE trở lại sau một năm vắng bóng bằng việc phát hành đĩa đơn thứ tư Diamond. Tại buổi giới thiệu sản phẩm, TRI.BE cảm ơn Shinsadong Tiger vì khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc xuất sắc.