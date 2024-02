Diễn viên trong bom tấn 'Dangal' qua đời ở tuổi 19

Suhani Bhatnagar qua đời sau thời gian điều trị bệnh viêm da cơ. Nữ diễn viên trẻ nổi tiếng thông qua bộ phim "Dangal" lập kỷ lục phòng vé ở Ấn Độ.

Tờ Hindustan Times đưa tin Suhani Bhatnagar, người đóng vai Babita Phogat thời trẻ trong bộ phim bom tấn Dangal (2016), qua đời ở tuổi 19. Tang lễ của nữ diễn viên diễn ra tại khu hỏa táng Ajronda ở Delhi vào 17/2.

Theo hãng tin PTI, Sumit Bhatnagar, cha của Suhani, cho biết nữ diễn viên bị viêm da cơ, một căn bệnh viêm nhiễm hiếm gặp, gây phát ban trên da và yếu cơ.

Suhani Bhatnagar bắt đầu điều trị tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS), Delhi vào 7/2. "Con gái tôi nổi một đốm đỏ trên tay từ khoảng hai tháng trước. Chúng tôi nghĩ đó là do dị ứng và tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ tại các bệnh viện khác nhau ở Faridabad nhưng họ không thể chẩn đoán được lý do chính xác. Khi tình trạng của con bé bắt đầu xấu đi, chúng tôi đưa Suhani vào AIIMS. Nhưng tình hình sức khỏe không cải thiện và phổi của Suhani bị tổn thương do tích tụ chất lỏng dư thừa”, ông Sumit Bhatnagar nói với các phóng viên.

Hình ảnh Suhani Bhatnagar trong phim Dangal (ảnh bên trái) và trước khi qua đời. Ảnh: India Today.

Suhani Bhatnagar được biết đến sau khi xuất hiện trong bộ phim Dangal năm 2016. Phim kể về đô vật Mahavir Phogat (do Aamir Khan đảm nhận) người đã dìu dắt hai cô con gái của anh đi đến thành công. Suhani thể hiện vai Babita Phogat thời trẻ.

Thông tin nữ diễn viên trẻ qua đời khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp thương tiếc. Aamir Khan bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Suhani qua đời. Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới toàn thể gia đình. Suhani Bhatnagar là một cô gái trẻ tài năng. Dangal không thể trọn vẹn nếu không có Suhani. Suhani sẽ luôn ở lại như một ngôi sao sáng trong trái tim chúng tôi".

Sau khi công chiếu ở Bắc Mỹ vào 21/12/2016, Dangal được phát hành trên toàn thế giới ngày 23/12 cùng năm và nhận đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Dangal cũng thành công về mặt thương mại, lập nhiều kỷ lục tại phòng vé với doanh thu 340 triệu USD toàn cầu.