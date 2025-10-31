Diễn viên Trần Chánh Thuận bị tai nạn nghiêm trọng

Diễn viên Trần Chánh Thuận bị gãy tay, trầy xước khắp người sau khi trải qua vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng cách đây ít ngày.

Theo thông tin từ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, diễn viên Trần Chánh Thuận bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng cách đây ít ngày. Ngày 31/10, Trịnh Kim Chi cùng một số đồng nghiệp tới thăm Trần Chánh Thuận tại nhà riêng. Theo đó, khi vụ việc xảy ra, Trần Chánh Thuận bị đập đầu xuống đất, choáng váng nhưng may mắn không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Hiện, nam diễn viên còn nhiều vết trầy xước và gãy xương vai, phải băng bó.

Trịnh Kim Chi tới thăm đồng nghiệp vào sáng 31/10. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, diễn viên Trần Chánh Thuận cũng chia sẻ hình ảnh hiện tại và trấn an đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Anh cho biết sức khỏe hiện tại khá ổn. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Diễn viên Trần Chánh Thuận sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Anh hoạt động tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.

Ngoài ra, Trần Chánh Thuận tham gia nhiều bộ phim như Máu chảy về tim, Tìm lửa, Lữ khách 24h… và thường đảm nhận những vai diễn hiền hậu.

Năm 2019, anh bị tai biến mạch máu não, dẫn đến liệt nửa người. Nam diễn viên phải trải qua quá trình dài điều trị và dần phục hồi.