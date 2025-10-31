Diễn viên Trần Chánh Thuận bị tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin từ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, diễn viên Trần Chánh Thuận bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng cách đây ít ngày. Ngày 31/10, Trịnh Kim Chi cùng một số đồng nghiệp tới thăm Trần Chánh Thuận tại nhà riêng. Theo đó, khi vụ việc xảy ra, Trần Chánh Thuận bị đập đầu xuống đất, choáng váng nhưng may mắn không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Hiện, nam diễn viên còn nhiều vết trầy xước và gãy xương vai, phải băng bó.
|
Trịnh Kim Chi tới thăm đồng nghiệp vào sáng 31/10. Ảnh: FBNV.
Trên trang cá nhân, diễn viên Trần Chánh Thuận cũng chia sẻ hình ảnh hiện tại và trấn an đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Anh cho biết sức khỏe hiện tại khá ổn. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Diễn viên Trần Chánh Thuận sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Anh hoạt động tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM và sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.
Ngoài ra, Trần Chánh Thuận tham gia nhiều bộ phim như Máu chảy về tim, Tìm lửa, Lữ khách 24h… và thường đảm nhận những vai diễn hiền hậu.
Năm 2019, anh bị tai biến mạch máu não, dẫn đến liệt nửa người. Nam diễn viên phải trải qua quá trình dài điều trị và dần phục hồi.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.