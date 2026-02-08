Diễn viên Trung Quốc Tô Đức Dương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Anh xuất huyết não và hôn mê sau cú ngã từ trên cao.

China Times đưa tin diễn viên đóng thế Tô Đức Dương gặp tai nạn nghiêm trọng khi thực hiện cảnh quay trong bộ phim truyền hình Mẹ đậu phụ của Formosa TV (FTV). Theo thông tin từ vị hôn thê của Tô Đức Dương - Rena - nam diễn viên bị xuất huyết não và rơi vào hôn mê sau cú ngã từ độ cao tương đương 4 tầng.

Ngày 6/2, Rena lần đầu lên tiếng. Cô thuật lại toàn bộ sự việc và cáo buộc đoàn làm phim có sai sót nghiêm trọng về an toàn lao động, bao gồm việc yêu cầu diễn viên thực hiện cảnh nguy hiểm khi chưa có bảo hiểm rủi ro đầy đủ.

Cô cho biết tai nạn xảy ra khoảng 9h40 ngày 20/1 khi Tô Đức Dương thực hiện cảnh nhảy từ trên cao. Ở phim trường có bố trí đệm an toàn theo tiêu chuẩn, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến nạn nhân bật ra khỏi đệm và chấn thương nặng.

Diễn viên Tô Đức Dương bị tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: China Times.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Rena nhận được thông báo phải đến bệnh viện. Khi tới nơi, bạn trai cô đã bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết nội sọ, chấn thương vùng mặt và nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sau 7 ngày điều trị, diễn viên đóng thế được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường nhưng vẫn cần theo dõi sát.

Rena khẳng định đây là tai nạn do yếu tố con người, không phải sự cố ngoài ý muốn. Cô đặt câu hỏi về quy trình đảm bảo an toàn trên phim trường. Người này cho rằng việc bố trí thảm bảo hộ và thiết kế quỹ đạo rơi của đoàn phim không đúng tiêu chuẩn. Theo cô, tấm thảm an toàn phải được điều chỉnh theo chuyển động của diễn viên đóng thế, nhưng điều này đã bị bỏ qua.

Về vấn đề bảo hiểm, Rena nói cô chỉ phát hiện phía nhà đài không cung cấp bảo hiểm nguy hiểm cho diễn viên đóng thế sau khi tai nạn xảy ra, dù trước đó đã nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Cô cho biết ban đầu tin rằng đài truyền hình sẽ chủ động xử lý và hỗ trợ, nhưng phản ứng từ đoàn phim gây thất vọng.

Trong vài ngày đầu kể từ khi vụ việc xảy ra, nhà đài hỏi thăm gia đình của Tô Đức Dương qua tin nhắn, gửi phong bì 6.000 Đài tệ và mang quà đến bệnh viện. Sau khi Tô Đức Dương được chuyển sang phòng bệnh thường, nam diễn viên gần như không nhận được hỗ trợ nào khác, trong khi chi phí điều trị đã lên tới khoảng 100.000 Đài tệ, Rena cho biết.

Rena đưa ra 3 yêu cầu: FTV phải xin lỗi công khai; tăng cường tiêu chuẩn an toàn lao động trong ngành giải trí, đặc biệt với diễn viên đóng thế và chủ động tham gia vào quá trình điều trị, phục hồi của Tô Đức Dương đồng thời bồi thường đầy đủ thay vì giữ thái độ bị động.

Trong khi đó, sáng 6/2, FTV lên tiếng. Nhà đài cho biết đã chủ động phối hợp với đoàn làm phim để xử lý sự cố ngay sau tai nạn. Theo đài này, đơn vị sản xuất đã sắp xếp điều trị y tế kịp thời và đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình chữa trị. FTV khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về toàn bộ chi phí y tế, bồi thường thu nhập bị mất trong thời gian điều trị, chi phí phục hồi chức năng trong tương lai và bồi thường tổn thất tinh thần.

“Hiện chúng tôi chờ thêm thông tin, tài liệu liên quan và các yêu cầu cụ thể từ phía gia đình. Mọi vấn đề sẽ được xử lý trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo tuân thủ và công bằng. Đồng thời, FTV sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát an toàn tại phim trường trong thời gian tới”, đại diện đài cho biết.

Cùng ngày, Hiệp hội Chuyên gia Ngành Điện ảnh và Truyền hình Đài Bắc đăng tải video ghi lại tai nạn với sự đồng ý của nạn nhân và gia đình. Thông cáo của hiệp hội xác nhận Tô Đức Dương gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị chấn thương đầu nặng và xuất huyết não. Dù đã qua cơn nguy kịch, nam diễn viên phải đối mặt với quá trình phục hồi chức năng kéo dài và nguy cơ suy giảm khả năng sinh hoạt. Hiệp hội bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc và kêu gọi tăng cường tiêu chuẩn an toàn cho diễn viên đóng thế.