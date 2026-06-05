Diễn viên 'Thư ký Kim sao thế?' cưới bạn trai kém 10 tuổi

Baek Eun Hye và Lee Jun Woo chuẩn bị về chung một nhà. Họ là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực nhạc kịch.

Ngày 5/6, tờ Star News Korea đưa tin Baek Eun Hye (40 tuổi) sắp kết hôn với nam diễn viên nhạc kịch Lee Jun Woo. Thông tin này được công ty quản lý của Baek Eun Hye, Big Boss Entertainment xác nhận.

Trước đó, Lee Jun Woo đã thông báo tin vui này qua một bức thư viết tay trên mạng xã hội. Lee Jun Woo tâm sự: "Tôi có một số tin muốn chia sẻ trực tiếp với những người luôn ủng hộ và ở bên cạnh tôi. Một người quý giá đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, người mà tôi có thể cùng nhìn về một hướng và cùng nhau bước đi. Tôi hứa dành cả cuộc đời mình với người đó".

Ảnh cưới của Baek Eun Hye và Lee Jun Woo. Ảnh: Star News Korea.

Anh tiếp tục: "Tôi có được hôm nay là nhờ tình yêu và sự ủng hộ các bạn dành cho tôi từ những ngày còn là vận động viên cho đến bây giờ khi hoạt động với tư cách diễn viên nhạc kịch. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ tin vui này với các bạn. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn cầu nguyện và chúc phúc cho chúng tôi".

Baek Eun Hye sinh năm 1986, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong các bộ phim truyền hình như What's Wrong with Secretary Kim (Thư ký Kim sao thế?), The Nokdu Flower, Black Dog, The Good Detective, Daughters-in-Law, When the Stars Gossip, The Prefabricated Family và Honor: Court of the Women.

Cô đồng thời tích cực tham gia các vở nhạc kịch như Laika, Door Within a Door... Hiện tại, cô đóng vai Cha Ju Mi, Giám đốc điều hành của Chail Apparel và là dì thứ hai của Cha Se Gye (do Heo Nam Jun thủ vai), trong bộ phim truyền hình SBS đang phát sóng Brave New World.

Lee Jun Woo sinh năm 1996, là diễn viên nhạc kịch và cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật. Anh ra mắt năm 2021 với vở La Revolution và đã tích lũy kinh nghiệm sân khấu khi tham gia các vở diễn như Turbulent Times, V Ever After, Misu, Black Mary Poppins, Duel, Aesop's Fables và Paganini…