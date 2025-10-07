Diễn viên Shinsaku Shimazaki qua đời ở tuổi 32

Shinsaku Shimazaki qua đời từ tháng 9 do xuất huyết não. Tuy nhiên, đến nay, gia đình và công ty quản lý mới thông báo tin buồn.

Ngày 7/10, tờ Mainichi đưa tin nam diễn viên Nhật Bản Shinsaku Shimazaki từng tham gia các vở nhạc kịch như Những người khốn khổ, Tiếng thét tương lai... đã qua đời. Công ty quản lý của anh, M MUSIC xác nhận thông qua thông cáo được đăng tải hôm 6/10.

Theo công ty quản lý, Shinsaku Shimazaki đột ngột qua đời vì xuất huyết não vào 6/9, 4 ngày trước sinh nhật anh. Nam diễn viên qua đời ở tuổi 32. Shinsaku Shimazaki qua đời cách đây 1 tháng nhưng đến nay mới được công ty quản lý thông báo.

Shinsaku Shimazaki qua đời cách đây 1 tháng. Ảnh: Oricon News.

Công ty M MUSIC cho biết: "Người thầy âm nhạc Shinsaku Shimazaki đã đột ngột qua đời vào 6/9 do xuất huyết não, hưởng dương 32 tuổi. Công ty vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin này. Shimazaki đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhiều nghệ sĩ trẻ, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều khán giả thông qua âm nhạc. Chúng tôi chân thành biết ơn những di sản anh ấy để lại".

Theo nguyện vọng của gia đình Shinsaku Shimazaki, tang lễ được tổ chức riêng tư, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết đến tiễn đưa.

Shinsaku Shimazaki sinh năm 1993, lớn lên trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh ra mắt trong nhóm nhạc Hot Generation do mẹ anh sáng lập. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn là diễn viên, tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng. Anh được biết đến qua vai Joli trong Những người khốn khổ 2021, vai chính trong phiên bản hiện đại của Botchan, Ben trong vở operetta Telephone…

Công ty quản lý quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc để tưởng niệm Shinsaku Shimazaki tại Hội trường Cộng đồng Quận Shinagawa, Tokyo, Nhật Bản lúc 18h ngày 31/10 và hy vọng những người bạn yêu mến anh có thể đến dự để tiễn biệt.