Diễn viên phim người lớn đối mặt án tù 15 năm ở Bali

Người mẫu OnlyFans Bonnie Blue có thể đối mặt mức án tối đa 15 năm tù và mức phạt lên tới 6 tỷ rupiah sau khi bị bắt vì nghi vi phạm luật chống nội dung khiêu dâm của Indonesia.

Người mẫu OnlyFans Bonnie Blue bị bắt cùng 17 du khách nam. Ảnh: bonnie_blue_xox/Instagram.

Cảnh sát Bali hiện chưa công bố thêm thông tin sau vụ bắt giữ tuần trước liên quan đến người mẫu OnlyFans gây tranh cãi Bonnie Blue cùng 17 du khách nam - trong đó 15 người Australia đã được thả - với cáo buộc vi phạm luật chống nội dung khiêu dâm nghiêm ngặt của Indonesia, theo The New York Post.

Nếu bị khởi tố và kết luận phạm tội, Bonnie Blue, tên thật Tia Billinger, từng gây chú ý vì tham gia quan hệ tình dục với 1.057 người đàn ông trong 12 giờ, có thể đối mặt mức án tối đa 15 năm tù và mức phạt lên tới 6 tỷ rupiah (khoảng 541.000 USD ).

Trong chiến dịch bắt giữ, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật gồm máy quay chuyên nghiệp, số lượng lớn bao cao su và thuốc hỗ trợ sinh lý, một chiếc xe tải nhỏ màu xanh có sơn dòng chữ “Bonnie Blue’s BangBus”, cùng tài khoản Instagram của cô - nơi được cho là xuất hiện nội dung lôi kéo các khách du lịch trẻ trên 18 tuổi tham gia hoạt động quay phim khiêu dâm. Người dân địa phương đã báo tin cho cảnh sát trước đó.

Tuy nhiên, theo ông Philo Dellano - quản lý tại hãng luật PNB Immigration ở Jakarta, chuyên hỗ trợ người nước ngoài liên quan pháp lý tại Indonesia - khả năng cao Bonnie Blue sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn, thay vì phải ngồi tù.

Bonnie Blue, tên thật Tia Billinger, từng gây sốc vì tham gia quan hệ tình dục với 1.057 người đàn ông trong 12 giờ. Ảnh: bonnieblue/Instagram.

“Cô ấy đang bị tạm giữ, nghĩa là cơ quan chức năng có thể tiến hành truy tố nhưng theo tôi, nếu có một "bàn tay vô hình" đề nghị trục xuất, cô ấy có thể được chuyển sang văn phòng xuất nhập cảnh gần nhất và bị trục xuất khỏi Indonesia”, Dellano nói.

Ông nói thêm: “Ngành nội dung người lớn luôn có tổ chức đứng sau vận hành để kiếm lợi. Vì vậy mọi việc không hẳn đơn giản trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự tại Indonesia”.

Dellano còn cho rằng Bonnie Blue có thể đã tính trước điều này: “Có thể cô ta chọn đến Bali với suy nghĩ nếu mọi chuyện xấu đi thì việc bị trục xuất cũng dễ dàng".

Tháng 9 vừa qua, một phụ nữ Mỹ 44 tuổi, tên viết tắt JRG, đã bị trục xuất vì tổ chức lớp “rèn luyện thân mật” trong một biệt thự ở Seminyak. Khóa học thu phí này được cho là vi phạm quy định visa và đi ngược lại chuẩn mực pháp lý của Indonesia.

Năm ngoái, một phụ nữ Ukraine - ký hiệu VR - cũng bị trục xuất cùng con nhỏ sau khi bị bắt vì nghi quay video khiêu dâm tại một biệt thự ở Ubud. VR khi đó đang có giấy phép đầu tư cư trú dài hạn.

Danh sách các trường hợp tương tự còn kéo dài. Tháng 12/2024 và tháng 3/2023, nhiều công dân Nga tham gia hoạt động mại dâm hoặc kinh doanh tình dục đã bị bắt và trục xuất vì vi phạm giấy phép cư trú.

Một trong những vụ nổi bật nhất xảy ra vào tháng 5/2022, khi influencer yoga người Nga Alina Fazleeva và chồng bị trục xuất và cấm nhập cảnh Indonesia trong 6 tháng, sau khi cô chụp ảnh khỏa thân bên cạnh "Kayu Putih", một gốc cây 700 năm tuổi linh thiêng đối với người Hindu tại Bali.

Bonnie Blue được cho là đã bị cảnh sát ở Bali tạm giữ trong lúc quay phim khiêu dâm trên xe. Ảnh: 9News.

Tuy nhiên, luật sư Krist Andi Ricardo Turnip thuộc hãng luật Malekat Hukum International ở Bali cho rằng trường hợp của Blue chưa chắc chỉ dừng ở mức trục xuất.

“Theo quan điểm của một người hành nghề pháp lý, bất cứ công dân nước ngoài nào bị nghi vi phạm Luật số 44 năm 2008 về khiêu dâm đều có thể bị truy tố tại Indonesia. Dựa trên nguyên tắc lãnh thổ, bất kỳ ai hiện diện trên lãnh thổ Indonesia đều phải tuân thủ pháp luật tại đây, không có ngoại lệ”, Turnip chia sẻ với News.com.au.

“Nếu chứng minh được đã tạo, công bố hoặc phát tán nội dung khiêu dâm tại Indonesia, người vi phạm có thể bị xử lý với khung hình phạt lên đến 12 năm tù. Trong một số trường hợp, cơ quan thực thi pháp luật có thể áp dụng Luật ITE (luật về giao dịch điện tử và thông tin) hoặc các điều khoản liên quan đến thuần phong mỹ tục trong Bộ luật Hình sự”, ông nói, đồng thời cho biết quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra.

“Nếu chứng cứ đủ mạnh, vụ việc có thể được đưa ra tòa hình sự. Tuy nhiên, nếu xét thấy phù hợp hơn dưới góc độ hành chính, chính phủ có thể chọn phương án trục xuất thông qua cơ quan xuất nhập cảnh”, ông nhận định.