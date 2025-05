Diễn viên 'Người Kiến' ngất xỉu trên bãi biển

Evangeline Lilly khiến người hâm mộ lo ngại khi chia sẻ việc bản thân đột ngột ngất xỉu. Nữ diễn viên cho biết tụt đường huyết là nguyên do dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Theo Page Six, Evangeline Lilly chia sẻ bản thân bị thương sau khi sau khi ngất xỉu và đập mặt vào một tảng đá lớn. Thời điểm xảy ra sự việc, nữ diễn viên Ant-Man đang đi dạo trên bãi biển.

Evangeline Lilly bị thương sau tình huống nguy hiểm. Ảnh: @evangelinelillyofficial.

Trong bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân, mũi, cằm và miệng của cô chảy máu, bầm tính, thậm chí một chiếc răng cửa bị lệch.

"Tôi ngất xỉu trên bãi biển và ngã đập mặt vào một tảng đá. Trên đường tới bệnh viện, tôi lại ngất thêm một lần nữa", cô viết.

Những gì Evangeline Lilly nhớ được là việc đội ngũ y tế cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến cô bất tỉnh. Theo đó, nữ diễn viên cười gượng, nói rằng họ không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thực tế, chuyện này đã xảy ra khi Lilly còn nhỏ, các bác sĩ chẩn đoán cô bị hạ đường huyết.

Khi đã có tuổi và bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe khác, tình trạng hạ đường huyết của cô bắt đầu trở nên phức tạp hơn: "Ngay sau khi nhịn ăn 12 tiếng, sau khi ngất xỉu, lượng đường trong máu của tôi không bao giờ trở lại mức thấp như vậy nữa”. Bởi vậy, cô cho rằng việc ngất xỉu là cơ thể đã chạm đến giới hạn.

Đáng lo ngại khi Evangeline Lilly nhấn mạnh không thể lường trước hay kiếm soát vấn đề này: “Y tá chăm sóc tôi nói rằng hầu hết bệnh nhân mắc vấn đề này không bao giờ hiểu tại sao họ bị như vậy. Không có máy theo dõi nhịp tim, theo dõi đường huyết hay xét nghiệm máu. Họ phải sống trong sự bí ẩn mà không biết chuyện gì xảy ra”.

Nữ diễn viên Canada được biết đến nhiều nhất qua vai Kate Austen trong series Lost. Ngoài ra, Evangeline Lilly còn là gương mặt quen thuộc trong Vũ trụ điện ảnh Marvel khi đảm nhận vai Hope Van Dyne/ The Wasp qua loạt tác phẩm như Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).