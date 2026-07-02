Lương San gia nhập làng giải trí từ thập niên 1960 và được biết tới qua các bộ phim "Sở Lưu Hương", "Thiên long bát bộ"…

Ngày 2/7, tờ Stheadline đưa tin cựu diễn viên TVB Lương San qua đời. Con trai của nữ diễn viên, Alex, xác nhận tin buồn với truyền thông vào 1/7. Anh gửi lời cảm ơn đến những người đã chia buồn cùng gia đình và cho biết thông tin về tang lễ sẽ được công bố sau.

Lương San gia nhập làng giải trí từ thập niên 1960 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Sở Lưu Hương, Thiên long bát bộ… Trên màn ảnh rộng, dự án được nhớ đến nhiều nhất của bà là Tinh trang truy nữ tử. Theo TVBS, bà được mệnh danh "nữ hoàng phản diện".

Diễn viên Lương San qua đời. Ảnh: TVBS.

Sau khi giải nghệ năm 1999, bà sang Canada sinh sống. Bà trở lại Hong Kong trong những năm gần đây và có cuộc sống khá kín tiếng.

Về đời sống tình cảm, Lương San hiếm khi chia sẻ. Nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên kết hôn từ thập niên 1970 và có một con trai. Tuy nhiên, danh tính chồng của bà chưa từng được công khai. Bà cũng chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận thông tin ly hôn.

Trong một lần hiếm hoi nói về chuyện riêng tư, Lương San cho rằng các mối quan hệ cá nhân không cần trở thành đề tài bàn luận. Bà từng bày tỏ: "Điều đó không ảnh hưởng đến công việc hay cách mọi người nhìn nhận tôi. Mọi người không cần biết, đó chỉ là chuyện riêng".

Sinh ra trong một gia đình tri thức, Lương San từng phải thuyết phục cha mẹ để theo đuổi nghệ thuật. Cha bà là luật sư, còn mẹ tốt nghiệp ngành sản phụ khoa. Gia đình từng định hướng bà quản lý một trường mẫu giáo tại Hong Kong, song nữ diễn viên vẫn quyết tâm bước chân vào làng giải trí.

Để nhận được sự đồng ý của cha, bà hứa luôn giữ gìn phẩm hạnh và không để bản thân sa ngã trong môi trường nhiều cám dỗ. Trước khi qua đời, Lương San chia sẻ bà chưa bao giờ nuốt lời hứa với cha và luôn giữ vững những nguyên tắc sống.

Kín tiếng về đời tư, nhưng Lương San thường cởi mở khi nói về lối sống giúp bà duy trì sức khỏe và ngoại hình trẻ trung. Nữ diễn viên duy trì thói quen vận động với các bộ môn như leo núi, yoga và múa Ấn Độ.

Năm 2024, bà gặp tai nạn nghiêm trọng khi trượt ngã trên cầu thang trước cửa nhà. Vụ việc khiến Lương San gãy hai xương cổ tay, phải điều trị 10 ngày tại bệnh viện Queen Elizabeth và trải qua ca phẫu thuật cấy 18 chiếc vít. Hai năm sau tai nạn, sức khỏe của bà chưa hồi phục hoàn toàn.

Dẫu vậy, nữ diễn viên luôn giữ thái độ sống lạc quan. Bà từng cho biết bản thân cố gắng quên đi những điều không vui để tập trung vào hiện tại.