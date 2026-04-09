Diễn viên Kim Sa kết hôn với bạn trai kém 19 tuổi

Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu công khai mối quan hệ từ 2022. Nữ diễn viên được bạn trai kém 19 tuổi cầu hôn vào cuối 2025.

Ngày 9/4, tờ China Times đưa tin nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Sa và bạn trai kém 19 tuổi là Tôn Thừa Tiêu đăng ký kết hôn. Trong hình ảnh mới được Kim Sa đăng tải lên trang cá nhân, cô và bạn trai cầm giấy chứng nhận kết hôn. Tôn Thừa Tiêu cũng chia sẻ hình ảnh tương tự kèm chú thích: “Xin giới thiệu vợ tôi, Kim Sa”.

Kim Sa thông báo kết hôn với Tôn Thừa Tiêu. Ảnh: Weibo.

Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu đính hôn từ cuối 2025. Thời điểm đó, cặp đôi chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc cầu hôn trong chuyến đi tại Iceland. Trong video, Tôn Thừa Tiêu quỳ gối bày tỏ tình cảm với bạn gái hơn 19 tuổi. Sau lời đồng ý từ nhà gái, cả hai ôm nhau và trao nụ hôn giữa khung cảnh lãng mạn.

Mối quan hệ của Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu được công khai từ 2022, sau đó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận vì khoảng cách tuổi tác giữa 2 người. Theo một số nguồn tin, họ gặp nhau trong một buổi tiệc và nam diễn viên trẻ nhanh chóng nảy sinh tình cảm với đàn chị. Để theo đuổi đàn chị, anh kiên trì chinh phục bằng những hành động giản dị như nấu hàng trăm món khác nhau.

Dù vậy, chuyện tình này không thiếu những áp lực. Năm 2023, Tôn Thừa Tiêu thừa nhận anh có cảm giác tự ti khi đứng cạnh bạn gái nổi tiếng. Ở thời điểm mới tốt nghiệp, anh cho rằng điều kiện kinh tế hạn chế khiến bản thân chưa đủ tốt. Anh cũng bày tỏ mong muốn nỗ lực làm việc để xây dựng tương lai ổn định cho cả hai.

Ngược lại, Kim Sa nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho Tôn Thừa Tiêu. Theo nữ diễn viên, nửa kia của cô sống có trách nhiệm và tham vọng.

Sinh năm 1983 tại Thượng Hải, Kim Sa là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được biết đến từ đầu những năm 2000 qua bộ phim Khung trời tuổi 18, sau đó tham gia nhiều dự án như Thần thoại, Ma pháp tình yêu… Cô cũng là ca sĩ, thể hiện nhạc phim cho Ngọa Hổ Tàng Long 2, Độc cô thiên hạ, Thịnh đường huyễn dạ…

Năm 2020, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Sisters Who Make Waves, tiếp tục duy trì độ phủ sóng với khán giả.