Diễn viên 'Hậu duệ mặt trời' ngất xỉu giữa ga tàu

Khi đang ở nhà ga, Park Hwan Hee đột nhiên đau bụng, chóng mặt rồi ngất xỉu. Sau thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe nữ diễn viên ổn định hơn.

Wikitree đưa tin cách đây ít ngày, diễn viên Park Hwan Hee bị ngất xỉu ở ga Gangnam. May mắn, mọi người xung quanh gọi cấp cứu và cô được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau đó, trên trang cá nhân, Park Hwan Hee cập nhật tình hình sức khỏe.

Park Hwan Hee tiết lộ cô đột nhiên bị chóng mặt và đau bụng, dẫn đến ngất xỉu, bất tỉnh trên bậc thang nhà ga. Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cho sự giúp đỡ cô nhận được từ những nhân viên nhà ga lẫn người dân có mặt tại hiện trường.

Diễn viên Park Hwan Hee. Ảnh: Naver.

“Tôi đang trên đường đến học viện, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, thì đột nhiên, tôi ngã quỵ trên bậc thang ở ga Gangnam vì chóng mặt và đau bụng. Tôi biết ơn hai người dân cũng như nhân viên của ga Gangnam đã chạy đến khi tôi ngã xuống, gọi 119 để nhờ giúp đỡ và chăm sóc tôi. Tôi đặc biệt biết ơn nhân viên đã nhận ra tôi và che mặt giúp trong lúc hỗn loạn”, Park Hwan Hee viết.

Park Hwan Hee khẳng định hiện sức khỏe của cô ổn định nên mong người hâm mộ đừng lo lắng. “Tôi hiện tại hoàn toàn ổn. Có vẻ mọi thứ sẽ tốt hơn khi nghỉ ngơi một chút. Đừng lo lắng”, cô chia sẻ.

Sinh năm 1990, Park Hwan Hee xuất phát điểm là người mẫu cho các nhãn hàng quảng cáo. Nữ diễn viên ra mắt năm 2015 thông qua bộ phim truyền hình Who Are You - School 2015. Sau đó, Park Hwan Hee xuất hiện tham gia các bộ phim truyền hình như Hậu duệ mặt trời, Bạn cũng là con người à?...