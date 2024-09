Diễn viên Nam Thư làm việc với công an Đà Lạt vụ lộ video

Ngày 14/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, diễn viên Nam Thư đã đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng) làm việc với công an thành phố này liên quan đến việc hai homestay tại phường 8 và phường 9 làm lộ hình ảnh của người này khi lưu trú tại địa phương.

Như Tiền Phong đưa tin trước đó, ngày 8/8, nữ diễn viên Nam Thư có gửi đơn đến UBND TP Đà Lạt liên quan đến một tài khoản mạng xã hội tên Z.D làm lộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng một số thông tin liên quan đến đời tư.

Tháng 4, nữ diễn viên và ê-kíp đã thuê các phòng lưu trú tại homestay M.H. (phường 8) do ông tên L. làm chủ. Đến khi thanh toán tiền thì đoàn của Nam Thư lại thanh toán tiền vào tài khoản của người phụ nữ tên A.V. (27 tuổi, trú Đà Nẵng).

Sau đó, bà V. dùng mạng xã hội tung những thông tin riêng tư liên quan đến diễn viên Nam Thư khiến dư luận phẫn nộ.

Theo cơ quan chức năng, homestay có địa chỉ tại phường 8, TP Đà Lạt liên quan đến vụ việc đã đóng cửa, dừng hoạt động, còn cơ sở ở phường 9 đã đổi tên lẫn đổi chủ mới.

Ngày 5/9, công an huyện Đức Trọng cũng đã xử phạt hành chính bà N.T.D. về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

