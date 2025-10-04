Diễn viên Hàn Quốc bị sát hại ở tuổi 20

Thi thể Yoon Ji A được tìm thấy ở một vùng núi. Nghi phạm là Choi, 50 tuổi, tự xưng giám đốc công ty IT.

Theo Sports Chosun, một diễn viên trẻ ở độ tuổi 20 tên là Yoon Ji A đã được phát hiện tử vong ngay sau khi hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp. Cô có khoảng 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Nghi phạm được tiết lộ là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, họ Choi. Choi đóng vai trò hỗ trợ tài chính cho nền tảng phát trực tuyến của Yoon Ji A. Chương trình Curious Stories Y của SBS đưa tin về vụ án vào tối 3/10.

Vụ án của Yoon Ji A đang gây sốc. Ảnh: Sports Chosun.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một vùng núi ở Muju, tỉnh Bắc Jeolla, với dấu hiệu bị tấn công nghiêm trọng vào mặt. Theo cơ quan điều tra, thời điểm tử vong ước tính của cô là 15h27 ngày 11/9, chưa đầy 30 phút sau khi cô kết thúc buổi phát trực tiếp. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy cô gái đã cố xuống xe nhưng bị kéo mạnh vào phía trong.

Nghi phạm được xác định là Choi. Người này tự xưng là giám đốc công ty IT và hứa tăng lượng người theo dõi cho Yoon Ji A. Choi cũng là khách hàng VIP trên nền tảng Yoon Ji A hoạt động. Để đạt được cấp 50, khách hàng cần chi tiêu khoảng 150 triệu won ( 110.000 USD ). Choi đang ở cấp 46. Điều đó cho thấy anh ta đã chi hơn 100 triệu won (khoảng 74.000 USD ). Bạn của Ji A khẳng định cô và Choi chỉ hợp tác làm ăn, không phải mối quan hệ tình - tiền.

Choi tự nhận là CEO của một công ty công nghệ thông tin, nhưng kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy anh ta đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Nhà của anh ta đã bị bán đấu giá do nợ nần. Sau thời gian làm việc, Ji A cũng muốn chấm dứt quan hệ hợp tác với Choi.

Một ngày trước khi vụ án xảy ra, Choi được nhìn thấy đang quỳ gối trước Ji A với vẻ mặt van xin, tuyệt vọng. Choi thậm chí giật điện thoại của Ji A.

Choi từng bị truy tố không giam giữ về tội hành hung và giam giữ một phụ nữ. Lời khai của hàng xóm tiết lộ Choi có khuynh hướng bạo lực.