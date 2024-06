Diễn viên Đường Trì Bình quỳ gối xin vai diễn

Truyền thông đưa tin Đường Trì Bình rơi vào tình thế khó khăn, thu nhập ít ỏi, thậm chí phải quỳ gối trước đài truyền hình để xin cơ hội việc làm.

Đường Trì Bình quỳ gối trước đài truyền hình. Ảnh: 163.

Tờ 163 đưa tin nam diễn viên Đường Trì Bình rơi vào tình thế khó khăn. Anh không những không đủ tiền mua nhà và ôtô mà còn gặp khó khăn trong việc duy trì tiền thuê nhà cơ bản. Theo 163, Đường Trì Bình nghiện rượu và tiêu gần như toàn bộ thu nhập ít ỏi hàng tháng vào rượu. Trạng thái tinh thần của Đường Trì Bình trở nên tồi tệ và cơ thể anh cũng gầy gò.

Mới đây, Đường Trì Bình bất ngờ chạy đến đài truyền hình và quỳ xuống trước lối ra vào với mong muốn lãnh đạo đài cho anh một cơ hội việc làm.

Hình ảnh trước đây của Đường Trì Bình. Ảnh: QQ.

163 cho biết thêm ngày 1/6, mẹ của Đường Trì Bình tự tử tại một ngôi nhà thuê và được hàng xóm phát hiện hai ngày sau khi bà qua đời. Nhưng phản ứng của Đường Trì Bình rất khó hiểu. Anh say xỉn trước mặt cảnh sát và luôn phủ nhận việc mẹ anh qua đời. Một số người cho rằng Đường Trì Bình phủ nhận vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ. Những người khác nghi ngờ anh có vấn đề về tâm thần.

Đường Trì Bình, sinh năm 1978, từng rất nổi tiếng với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Anh tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...