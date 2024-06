Diễn viên Bình An bị chấn thương

Bình An bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và phải dừng đá bóng trong 9 tháng, hạn chế hoạt động để sớm hồi phục sức khỏe.

Mới đây, diễn viên Bình An cho biết anh bị chấn thương khớp gối sau khi chơi bóng đá vào 24/6. Theo kết quả kiểm tra sức khỏe, nam diễn viên bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo sau...

Trên trang cá nhân, Bình An chia sẻ: “Anh trai vẫn đang đá EURO mà mình đã giải nghệ rồi”. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm, mong Bình An sớm hồi phục. Vợ anh là Á hậu Phương Nga cũng lo lắng, rơm rớm nước mắt khi đọc kết quả khám bệnh của chồng.

Bình An phải nghỉ ngơi sau chấn thương ở khớp gối. Ảnh: FBNV.

Bình An có đam mê chơi bóng đá. Không chỉ thường xuyên theo dõi các trận bóng ở những giải đấu khác nhau, nam diễn viên ra sân chơi khoảng 2 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, sau chấn thương, Bình An được bác sĩ yêu cầu dừng chơi bóng trong 9 tháng.

Bính An sinh ra tại Phú Thọ và là diễn viên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Ngược chiều nước mắt, Gara hạnh phúc. Vừa qua, Bình An được chú ý với vai Khôi trong bộ phim Đừng làm mẹ cáu.

Bình An công khai hẹn hò với Phương Nga sau khi cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Tối 21/10/2022, Phương Nga và Bình An tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

Cách đây không lâu, hai người tham gia buổi công chiếu tác phẩm The Most Precious of Cargoes của đạo diễn Michel Hazanavicius tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77.