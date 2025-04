Diễn viên Anh trả giá sau loạt cáo buộc hiếp dâm gây rúng động

Russell Brand, diễn viên, danh hài nổi tiếng người Anh, bị truy tố với loạt tội danh liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục.

Theo People, ngày 4/4, Sở Cảnh sát Metropolitan chính thức khởi tố Russell Brand, diễn viên kiêm danh hài người Anh, với loạt tội danh bao gồm hiếp dâm và tấn công tình dục. Các cáo buộc này liên quan đến bốn phụ nữ và xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài từ năm 2023.

Theo đó, Brand bị cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ ở miền Nam nước Anh vào năm 1999. Chưa dừng lại, hai nạn nhân khác cũng tố cáo bị nam danh hài tấn công tình dục trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2005.

Brand sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Westminster, London vào ngày 2/5. Phía cảnh sát cho biết các nạn nhân đang được hỗ trợ và kêu gọi những người có liên quan hoặc có thông tin hãy đứng ra trình báo.

Tháng 9/2023, một cuộc điều tra chung giữa The Sunday Times, The Times và chương trình Dispatches của Channel 4 đã khiến dư luận rúng động. Năm người phụ nữ, trong đó có một cô gái 16 tuổi, lần lượt cáo buộc Brand có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian từ năm 2006 đến 2013.

Ngay trước khi loạt cáo buộc này được công bố, Brand đã đăng video lên mạng xã hội, khẳng định tất cả các mối quan hệ của mình đều là “hoàn toàn có sự đồng thuận”.

Bê bối đời tư hủy hoại sự nghiệp của Russell Brand. Ảnh: Reuters.

Với loạt cáo buộc này, đại diện văn học Tavistock Wood đã chấm dứt hợp tác với Brand. Tổ chức từ thiện Trevi Women and Children's Charity UK cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ. Ba buổi diễn thuộc tour hài Bipolarisation của Brand đã bị hoãn vô thời hạn.

Russell Brand là diễn viên, danh hài và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Anh từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Forgetting Sarah Marshall (2008), Get Him to the Greek (2010) và từng dẫn nhiều chương trình trên MTV, BBC.

Tuy nhiên, hình ảnh “người truyền cảm hứng” của anh nhanh chóng sụp đổ sau loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.