Diễn viên 8 tuổi 'gây sốt'

Diễn viên nhí Cherry An Nhiên nhận được nhiều lời khen ngợi khi đảm nhận vai Nhi trong phim giờ vàng "Gia đình trái dấu".

Trong bộ phim Gia đình trái dấu đang lên sóng, diễn viên nhí Cherry An Nhiên nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô bé vào vai Nhi, con riêng của ông Phi (do NSƯT Hoàng Hải thủ vai). Ngoài đời mới 8 tuổi nhưng An Nhiên thể hiện tròn trịa nhân vật Nhi 12 tuổi với diễn biến tâm lý phức tạp. Tuổi còn nhỏ nhưng Nhi đã phải trải qua biến cố lớn khi mẹ mất sớm và về sống cùng người bố không gặp mặt suốt nhiều năm.

Nhi ra đời sau khi ông Phi và đồng nghiệp là Dung say rượu nên có tình một đêm. Nhiều năm sau đó, Dung vẫn giấu kín thông tin của Nhi với ông Phi. Đến khi Dung qua đời, Nhi mới tiết lộ chuyện này với ông Phi. Khi mới biết tin, ông Phi không dám tin vào sự thật nên đã xét nghiệm ADN để xác định Nhi có phải con gái hay không.

Diễn xuất của Cherry An Nhiên gây xúc động.

Trải qua nhiều biến cố lớn, thậm chí từng một mình chăm mẹ ốm đau nên Nhi trưởng thành sớm, phải tự làm mọi việc nhà. Cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên luôn chủ động làm việc khi đến sống cùng gia đình ông Phi.

Nhìn vào hoàn cảnh của Nhi, không ít khán giả thừa nhận họ rơi nước mắt. Điều đặc biệt là diễn xuất ấn tượng của An Nhiên trong vai Nhi. Cô bé diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc, đặc biệt nhưng phân đoạn đòi hỏi nội tâm. Khán giả dành cho An Nhiên rất nhiều lời khen ngợi.

“Hôm nào xem phim tới cảnh của Nhi tôi cũng khóc”, “Đợt này bé diễn thật sự bất ngờ. Lời thoại rất tự nhiên, ngắt nhịp xuất sắc. Có mấy đoạn diễn như không diễn. Chẳng hạn tập 24, cảnh bé nhìn xa xăm lúc mới về với bố, tôi phải thốt lên: ‘Trời ơi, sao bé diễn thật như vậy’. So với hồi đóng Đừng làm mẹ cáu, thoại còn non, giờ bé đã rất tiến bộ”, “Tôi thích tìm xem những phân đoạn bé diễn, nhưng cũng rất sợ xem những phân cảnh đó vì thương bé quá”, khán giả bình luận.

NSƯT Hoàng Hải thậm chí viết: “Diễn Nhi như thế này, đỉnh của chóp, 10 điểm không có nhưng. Con bé tài năng không đợi tuổi là có thật nhé các vị ạ”.

Cherry An Nhiên sinh năm 2017, tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Cầu vồng ở phía chân trời, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau… Trong Đừng làm mẹ cáu, An Nhiên vào vai con gái của Hạnh (Quỳnh Kool).