Điện thoại đầu tiên có tản nhiệt nước

Đây là lần đầu tiên công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng được sử dụng trên một chiếc điện thoại thương mại.

Công nghệ tản nhiệt độc đáo là điểm nhấn của dòng điện thoại. Ảnh: Redmagic.

Redmagic vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại gaming mới RedMagic 11 Pro+ và 11 Pro tại Trung Quốc. Đây là những mẫu flagship mới nhất của hãng, được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 với điểm nhấn độc đáo nằm ở hệ thống làm mát bằng chất lỏng.

Cả hai đều được trang bị quạt tản nhiệt chủ động tích hợp bên trong và buồng hơi VC bằng kim loại lỏng. Tuy nhiên, phiên bản Pro+ còn được bổ sung thêm hệ thống làm mát bằng chất lỏng dạng xung động (pulsating water cooling engine), mang đến khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.

Khác với các buồng hơi thụ động vốn đã phổ biến trên các mẫu Android cao cấp trong vài năm gần đây, hệ thống sử dụng máy bơm vi gốm để chủ động đẩy chất lỏng tuần hoàn bên trong điện thoại. Thiết kế của dòng điện thoại cũng đặc biệt trưng ra phần công nghệ này, với vòng trong suốt cho phép người dùng nhìn thấy chất lỏng đang chuyển động bên trong.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này xuất hiện trên điện thoại thương mại, ngoại trừ một thiết bị do OnePlus giới thiệu vào năm 2023. Một điểm nhấn lớn khác nằm ở viên pin với dung lượng lên tới 8.000 mAh, và hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W.

Hiệu suất này thậm chí còn lớn hơn pin 7.500 mAh trên các mẫu điện thoại gần đây của Xiaomi và Oppo. Trong khi đó, phiên bản 11 Pro+ sở hữu pin 7.500 mAh nhưng hỗ trợ sạc nhanh có dây 120 W và sạc không dây 80 W.

Cả hai thiết bị được trang bị màn hình AMOLED BOE X10 kích thước 6,85 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 144 Hz. Điện thoại cũng sở hữu camera trước ẩn dưới màn hình và cảm biến vân tay siêu âm 3D. Riêng dòng RedMagic 11 Pro có tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 95,3% cùng viền siêu mỏng chỉ 1,25 mm.

Về hệ thống camera, cả hai đều có camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP ở mặt sau. Ở mặt trước, máy trang bị camera 16 MP ẩn dưới màn hình dành cho selfie và cuộc gọi video.

Các thông số khác bao gồm cổng tai nghe 3,5 mm, hỗ trợ Wi-Fi 7, NFC, cổng hồng ngoại ở mặt lưng, 3 micro, loa kép stereo, và khả năng kháng nước đạt chuẩn IPX8. Các thiết bị chạy RedMagic OS 11 với nhiều tính năng AI tích hợp, có độ dày 8,9 mm và nặng 230 g.

RedMagic 11 Pro có hai tùy chọn màu sắc Dark Knight và Silver Winged War God, với giá từ 4.999 nhân dân tệ (khoảng 700 USD ) cho phiên bản 12 GB RAM + 256 GB bộ nhớ. Công ty cho biết lịch trình ra mắt toàn cầu sẽ được công bố vào ngày 3/11.