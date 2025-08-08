Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diện mạo khác lạ của Suri

  • Thứ sáu, 8/8/2025 11:50 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Suri Cruise xuất hiện với làn da rám nắng khi trò chuyện cùng Katie Holmes trên phim trường. Cô nàng tranh thủ thời gian bên mẹ trước khi quay trở lại với việc học tập vào cuối tháng 8.

Theo Daily Mail, Suri Cruise thu hút sự chú ý khi tới thăm Katie Holmes trên phim trường Happy Hour tại thành phố New York, Mỹ. Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, cô nàng tươi cười rạng rỡ sau khi cùng mẹ thực hiện một cảnh quay ngoài trời gần công viên.

sao Au My, giai tri, gia dinh, thoi trang, dien vien anh 1

Suri Cruise trò chuyện với mẹ trên phim trường Happy Hour. Ảnh: Backgrid.

Suri Cruise xuất hiện với làn da rám nắng trong trang phục áo hai dây, quần kaki cargo xanh ô liu, kết hợp giày đỏ. Hình ảnh tạo cảm giác khác lạ bởi con gái Katie Holmes thường được bắt gặp nổi bật với làn da trắng.

Khoảnh khắc này diễn ra chỉ vài tuần trước khi Suri Cruise tiếp tục việc học tại trường đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania. Đặc biệt, Suri Cruise được cho là dành nhiều sự quan tâm tới chuyên ngành thời trang.

"Cô ấy là một cô gái thông minh và đang dần trở thành một phụ nữ trẻ trưởng thành rất thông minh. Cô ấy có một nhóm bạn rất thân thiết và trung thành, và cô ấy biết chính xác mình đến từ đâu", nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail.

Suri có bố và mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng. Cô nàng nhận được sự quan tâm của truyền thông ngay từ khi mới chào đời, được gọi bằng biệt danh “em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ”.

Nguồn tin từ Page Six cho biết Suri sống cùng mẹ ở New York từ năm 2012 và không gặp mặt bố hơn một thập kỷ qua. Thời điểm cô nàng đăng ký trường đại học, Tom Cruise không thể có ý kiến gì về việc này vì Suri không xem tài tử là "một phần trong cuộc sống".

