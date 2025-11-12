Diện mạo khác lạ của Phelps

Huyền thoại bơi lội Michael Phelps tái xuất với diện mạo gây bất ngờ người hâm mộ.

Lần xuất hiện gần nhất trước công chúng của Phelps.

Xuất hiện tại giải golf World Wide Technology Championship 2025 tổ chức ở Cabo San Lucas (Mexico), Phelps gây chú ý khi mang đến hình ảnh hoàn toàn khác lạ so với thời đỉnh cao khi còn thi đấu.

Không còn kiểu tóc ngắn và gương mặt nhẵn nhụi, Phelps giờ đây buộc tóc và để râu. Chứng kiến diện mạo mới của anh, nhiều khán giả thậm chí nhận xét rằng nếu không được giới thiệu, họ khó có thể nhận ra nhà vô địch Olympic với 23 lần giành HCV này.

Kể từ khi giải nghệ sau Olympic Rio 2016, Phelps thay đổi diện mạo theo sở thích, nuôi tóc dài, để râu và dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh kết hôn với người mẫu Nicole Johnson năm 2016 và hiện là cha của bốn cậu con trai: Boomer, Beckett, Maverick và Nico.

Phelps khi còn thi đấu.

Sự xuất hiện của Phelps tại giải golf ở Mexico gây chú ý, nhưng phía sau nụ cười rạng rỡ là những năm tháng chiến đấu âm thầm với chứng trầm cảm và lo âu. Phelps thừa nhận từng sụp đổ sau Olympic 2012 và phải mất nhiều năm mới học cách cởi mở, chia sẻ cảm xúc thật.

“Là vận động viên, tôi từng nghĩ bộc lộ điểm yếu là dấu hiệu của sự yếu đuối", anh nói trên Fortune. “Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng nói ra là cách để tự cứu mình. Tôi từng sợ hãi trong hai thập kỷ, và giờ thì tôi không còn giấu giếm điều gì nữa".

Từ một siêu sao từng bị ám ảnh bởi chiến thắng, Phelps giờ đây trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho hàng triệu người – không chỉ bởi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, mà còn bởi hành trình dũng cảm đối mặt và vượt qua chính bản thân mình.

