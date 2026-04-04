Diện mạo khác lạ của Kezman gây chú ý

Sự thay đổi ngoại hình của cựu tiền đạo Mateja Kezman khiến mạng xã hội dậy sóng.

Cái tên Kezman bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý khi những hình ảnh mới nhất của anh được lan truyền trên mạng xã hội. Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi truyền thông, cựu chân sút người Serbia khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo thay đổi rõ rệt.

Những bức ảnh của Kezman nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không còn là hình ảnh quen thuộc của một tiền đạo sắc bén ngày nào, ngoại hình hiện tại của anh tạo nên sự tương phản lớn so với thời kỳ đỉnh cao. Chính điều đó khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Phản ứng phổ biến nhất là sự ngỡ ngàng. Nhiều người thẳng thắn thừa nhận họ “khó nhận ra” Kezman nếu không có chú thích đi kèm. Các bình luận so sánh quá khứ và hiện tại xuất hiện dày đặc, biến câu chuyện trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Trên thực tế, Kezman rút khỏi ánh đèn sân cỏ từ lâu. Anh giải nghệ năm 2012 trong màu áo South China, khép lại hành trình thi đấu kéo dài hơn một thập kỷ. Sau khi treo giày, cựu tiền đạo này chuyển sang làm bình luận viên truyền hình, duy trì sự hiện diện ở một vai trò khác.

Trong sự nghiệp, Kezman từng khoác áo nhiều CLB lớn tại châu Âu như PSV, Chelsea, Atletico Madrid, PSG hay Zenit. Giai đoạn thi đấu cho Fenerbahce cũng để lại dấu ấn nhất định, đặc biệt ở mùa 2007/08 khi anh ghi 19 bàn sau 36 trận.

Dù không phải là cái tên thuộc nhóm siêu sao hàng đầu thế giới, Kezman vẫn được nhớ đến như một tiền đạo có bản năng săn bàn tốt và từng trải qua nhiều môi trường bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, việc anh xuất hiện trở lại, dù chỉ qua vài bức ảnh, cũng đủ để tạo ra làn sóng chú ý lớn.

Sự thay đổi của Kezman là minh chứng rõ ràng cho dòng chảy khắc nghiệt của thời gian trong bóng đá. Những gương mặt từng quen thuộc trên sân cỏ, khi trở lại, đôi khi khiến chính người hâm mộ phải sững lại vì khác biệt quá lớn.