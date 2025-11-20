Diện mạo khác lạ của Fellaini

Marouane Fellaini “lột xác” hoàn toàn sau ngày treo giày, khi xuất hiện trong lễ vinh danh đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá Bỉ.

Fellaini lúc này không còn giữ mái tóc xù huyền thoại.

Trong trận đấu cuối cùng của tuyển Bỉ với Liechtenstein ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Bỉ tổ chức lễ vinh danh đặc biệt dành cho Marouane Fellaini. Hình ảnh Fellaini bước ra sân lễ vinh danh khiến nhiều CĐV bất ngờ.

Không còn mái tóc xù đặc trưng từng là “thương hiệu” suốt gần 2 thập kỷ, không còn bộ râu rậm rạp lởm chởm, Fellaini xuất hiện với mái đầu cắt ngắn gọn gàng, bộ vest lịch lãm, đôi giày da bóng loáng và nụ cười rạng rỡ tự tin như một người mẫu chuyên nghiệp.

Ai từng quen với hình ảnh “quái vật tóc xù” ở Premier League hay Trung Quốc chắc chắn không thể nhận ra ngay tiền vệ cao 1,94 m này.

Hồi năm ngoái, Fellaini tuyên bố giải nghệ sau khi rời Shandong Taishan (Trung Quốc). Anh trở về Bỉ sinh sống và bắt đầu cuộc sống kinh doanh.

Fellaini đang là đồng sáng lập thương hiệu thời trang nam “MF74” (viết tắt Marouane Fellaini, số áo 74 anh từng mang ở Standard Liege). Anh cũng đầu tư vào nhiều nhà hàng cao cấp tại Brussels và Knokke-Heist (khu nghỉ dưỡng thượng lưu của Bỉ), sở hữu một chuỗi phòng gym mang tên mình.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên xuất hiện với vai trò bình luận viên khách mời trên các kênh truyền hình Bỉ.