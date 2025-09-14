HLV Luis Enrique gây chú ý trong buổi họp báo trước trận PSG gặp Lens tại vòng 5 Ligue 1 khi xuất hiện với diện mạo mới.

Diện mạo của HLV Enrique sau tai nạn.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha bước vào phòng họp báo hôm 13/9 với mái đầu cạo trọc và cánh tay phải vẫn phải đeo đai cố định. Đây là hậu quả từ tai nạn xe đạp trong kỳ nghỉ tập trung ĐTQG vừa qua, khiến ông bị gãy xương đòn và phải trải qua ca phẫu thuật.

Trước đó, truyền thông Pháp lo ngại Enrique có thể vắng mặt ít nhất ba trận, bao gồm cuộc đối đầu với Lens, trận mở màn Champions League gặp Atalanta và trận đại chiến với Marseille vào ngày 21/9. Tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi khẳng định mình đã sẵn sàng trở lại.

“Tôi cảm thấy rất ổn", Enrique phát biểu trước trận gặp Lens. “Tôi hạnh phúc khi được trở về và tập trung cùng đội. Sau mỗi đợt tập trung ĐTQG, những trận đấu như thế này luôn khó khăn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ tập trung cho mục tiêu chiến thắng Lens".

Enrique cũng xác nhận đủ thể lực để ra sân và chỉ đạo các học trò ở trận đấu sắp tới. “Với tôi, mỗi khi gặp biến cố, điều quan trọng là tìm ra mặt tích cực để tiếp tục hành trình", HLV người Tây Ban Nha nói.

Sự hiện diện của Enrique trên băng ghế huấn luyện là nguồn động viên lớn cho các cầu thủ PSG, trong bối cảnh đội bóng sắp trải qua lịch thi đấu dày đặc.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.