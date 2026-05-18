Điện Kremlin tuyên bố về vai trò vũ khí hạt nhân với an ninh quốc gia

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân là “nền tảng cốt lõi” của an ninh quốc gia Liên bang Nga.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. Ảnh: The Defense News/TTXVN.

Theo hãng truyền thông Liên bang Nga Vesti, vào ngày 17/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ rõ vũ khí hạt nhân là “nền tảng cốt lõi” của an ninh quốc gia Liên bang Nga và kho vũ khí hạt nhân của Liên bang Nga bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa đối với sự tồn tại của quốc gia.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Một cường quốc hạt nhân không thể bị đe dọa; sự tồn tại của họ không thể bị đe dọa. Chính điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin, và đó là nền tảng của răn đe hạt nhân”.

Bình luận về quan hệ với châu Âu, ông Peskov cho rằng việc ngày càng có nhiều thảo luận trong Liên minh châu Âu (EU) về khả năng đàm phán với Liên bang Nga đánh dấu một “sự thay đổi lớn” và điều này phù hợp với lợi ích của Moskva.

“Việc chủ đề này (đối thoại với Liên bang Nga) được thảo luận tích cực, sự chuyển dịch sang ý tưởng rằng rồi sẽ có ngày chúng ta phải nói chuyện với người Nga, đó là điều tốt,” ông nói, đồng thời nhắc lại rằng Liên bang Nga không phải bên chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ đối thoại với châu Âu và Moskva quan tâm đến việc khôi phục quan hệ.

Khi nói về khả năng có một nhà đàm phán của EU cho các cuộc đối thoại với Liên bang Nga, ông Peskov nhắc đến Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho rằng “vì lợi ích của bà ấy, bà ấy không nên trở thành nhà đàm phán với Liên bang Nga”.

“Nếu còn nhớ, (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin từng nói rằng đó có thể là bất kỳ ai chưa từng nói quá nhiều điều tiêu cực”, ông Peskov nói thêm.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5, đầu tuần này, Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã phát triển các năng lực hạt nhân “không có đối thủ trên thế giới” trong bối cảnh Moskva tiếp tục hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của mình.

Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về vụ thử thành công tên lửa Sarmat với Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Sergey Karakayev, Tổng thống Putin nói: “Đó là lý do Liên bang Nga bắt đầu phát triển các hệ thống tiên tiến không có đối thủ trên thế giới, có khả năng xuyên thủng chắc chắn các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai”.