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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

  • Chủ nhật, 21/6/2026 22:30 (GMT+7)
  • 31 phút trước

23h ngày 21/6, Lamine Yamal cùng đồng đội đối đầu Saudi Arabia ở lượt 2 bảng H.

Trước khi giải đấu khởi tranh, "La Roja" được đánh giá vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu nhờ sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, trận ra quân đã mang đến sự thất vọng lớn khi họ bất ngờ bị Cape Verde, đội tuyển lần đầu góp mặt tại World Cup, cầm hòa 0-0.

Dù vậy, huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn giữ sự bình tĩnh khi khẳng định đội bóng đang có sự ổn định cần thiết. Tây Ban Nha vẫn duy trì chuỗi 11 trận bất bại kể từ tháng 6/2025 với 7 chiến thắng và 4 trận hòa.

Ở phía đối diện,Saudi Arabia bước vào trận đấu với sự tự tin sau màn trình diễn ấn tượng trước Uruguay. Đại diện châu Á đã cầm hòa đối thủ Nam Mỹ 1-1 và chỉ đánh rơi chiến thắng sau bàn gỡ ở phút 80. Đây là tín hiệu tích cực cho đội bóng từng gây chấn động World Cup 2022 khi đánh bại Argentina.

Mục tiêu của Saudi Arabia là lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn World Cup, đồng thời hướng đến việc tái lập thành tích vượt qua vòng bảng như năm 1994.

Tuy nhiên, lịch sử đang nghiêng về Tây Ban Nha khi họ toàn thắng cả ba lần đối đầu trước đây, trong đó có chiến thắng 1-0 tại World Cup 2006. "La Roja" cũng có lợi thế về phòng ngự khi giữ sạch lưới 8 trong 11 trận gần nhất.

Dẫu vậy, hàng công vẫn là vấn đề lớn khi Tây Ban Nha đã không thể ghi bàn trong 49 cú sút gần nhất tại World Cup. Trong khi đó, Saudi Arabia cần cải thiện khả năng tấn công khi đã không ghi bàn ở 6 trong 8 thất bại gần nhất tại giải đấu.

Duy Anh

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