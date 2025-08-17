Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến mưa dông ở miền Bắc, miền Trung

  • Chủ nhật, 17/8/2025 06:46 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Hôm nay (17/8) đến đêm mai (18/8), khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực phía Đông Bắc bộ, Thanh HóaNghệ An là trọng tâm đợt mưa dông lần này. Dự báo từ hôm nay đến đêm mai (18/8), khu vực này trời nhiều mây, mưa dông xuất hiện theo từng đợt với cường độ mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa trong thời gian này từ 50-120mm, có nơi trên 150mm, riêng vùng núi từ 30-50mm, có nơi trên 150mm.

Sau đó, ngày và đêm 19/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm,có nơi trên 150mm.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Mua lon anh 1

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn kéo dài.

Hà Tĩnh và Quảng Trị trong ngày và đêm nay (17/8) cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ.

TP Huế, Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng phía đông của Gia Lai đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Lượng mưa trong chiều và tối nay ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong chiều và tối những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

https://tienphong.vn/dien-bien-mua-dong-o-mien-bac-mien-trung-post1769953.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa lớn Nghệ An Thanh Hóa dông thời tiết mưa rào nhiệt độ

  • Nghệ An

    Nghệ An
    • Diện tích: 16.493,7 km²
    • Dân số: 2.978.700
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 238
    • Biển số xe: 37

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

Đọc tiếp

