Diễn biến mới vụ bé gái còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu

  • Thứ năm, 12/2/2026 11:13 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Người thân của bé gái bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng đã liên hệ chính quyền địa phương. Thời điểm được phát hiện, cháu vẫn còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu.

Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng, ngày 12/2, lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Người thân cháu bé đã liên hệ chính quyền địa phương. Trong khi đó, cơ quan công an địa phương cũng đang xác minh vụ việc.

Be gai nguyen day ron anh 1

Cháu bé được đưa đến Trung tâm y tế Cư M'gar để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 11/2, UBND xã Cuôr Đăng phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/2, trong lúc phun thuốc tại rẫy sầu riêng ở buôn Hô, xã Cuôr Đăng, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,2 kg, chưa được cắt dây rốn, toàn thân bị kiến bu. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu, chăm sóc.

Sức khỏe cháu đã ổn định, không sốt, không xuất huyết dưới da và chưa phát hiện dị dạng, dị tật. Sau đó UBND xã Cuôr Đăng cũng thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Xác minh vụ thi thể trẻ sơ sinh trong sọt rác tại KCN ở Vĩnh Long

Công an Vĩnh Long xác minh vụ bé sơ sinh tử vong được phát hiện trong sọt rác tại một công ty ở KCN Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

21:51 27/1/2026

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương

Trong thời tiết giá rét, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh ít ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi dưới rãnh mương ven đường.

17:23 7/1/2026

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

