Diễn biến mới tại khu đô thị hơn 1.000 ha của Vinhomes ở Long An

UBND tỉnh Long An duyệt chính sách hỗ trợ dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc do Liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Ảnh: UBND huyện Cần Giuộc.

Theo quyết định của UBND tỉnh Long An về chính sách hỗ trợ dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án nếu có san nền sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ 150.000 đồng/m2.

Còn trường hợp đất nông nghiệp bị thu hồi đã được xây dựng ao nuôi trồng thủy sản trước khi công bố thông báo thu hồi đất thì được hỗ trợ 20.000 đồng/m2.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích gần 1.090 ha, tổng vốn dự kiến hơn 90.700 tỷ đồng do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của tỉnh Long An tính đến hiện tại. Mục tiêu của dự án này là hợp lực cùng các dự án khu, cụm công nghiệp và đô thị khác trên địa bàn huyện, từ đó tạo sức bật kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An.

Trước dự án này, công ty con của Vinhomes cũng được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố cuối năm ngoái, chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được san nền và thi công các hạng mục chính từ đầu năm 2025. Khu đô thị này có thể vận hành từ tháng 2/2028.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An cho biết lãnh đạo tỉnh này cũng vừa có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup liên quan đến đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị đa chức năng tại huyện Cần Đước. Tuy nhiên nội dung buổi làm việc không được công bố.