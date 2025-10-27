Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến đợt mưa lớn tại TP.HCM những ngày cuối tháng 10

  • Thứ hai, 27/10/2025 12:22 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cơ quan khí tượng dự báo từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Sáng 27/10, trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận trời âm u, nhiều mây, một số nơi xuất hiện mưa rào.

Mua lon TP.HCM anh 1

Dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24h tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 1h ngày 26/10 đến 1h ngày 27/10 ở một số nơi như sau: Hóc Môn 60,4 mm, Dĩ An 63,4 mm, An Phú 25 mm, Cần Giờ 33,4 mm...

Dự báo từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong ngày 29/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa ngày 29/10 phổ biến 30-80 mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Mua lon TP.HCM anh 2

Dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24h tới.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Mua lon TP.HCM anh 3
Mua lon TP.HCM anh 4

Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa từng khu vực tại TP.HCM từ 7h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10.

Về hình thế thời tiết tác động đến TP.HCM, trong những ngày tới áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông, sau có cường độ ổn định đến khoảng đêm ngày 31/10 có khả năng được tăng cường mạnh trở lại xuống phía bắc nước ta. Rãnh thấp có trục ở khoảng 8-11 độ vĩ Bắc duy trì, tới ngày 30/10 suy yếu dần, từ ngày 2/11 hoạt động mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc và lấn về phía Tây. Gió đổi hướng có cường độ yếu trên vùng biển Nam Bộ.

https://tienphong.vn/dien-bien-dot-mua-lon-tai-tphcm-nhung-ngay-cuoi-thang-10-post1790709.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

