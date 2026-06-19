Diễn biến Canada vs Qatar

Canada và Qatar sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng tại bảng B World Cup 2026 trên sân BC Place ở Vancouver vào ngày 19/6.

Ở trận ra quân, Canada bị Bosnia & Herzegovina cầm hòa 1-1 dù được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Qatar cũng giành được một điểm quý giá nhờ bàn gỡ ở những phút bù giờ trước Thụy Sĩ. Kết quả này khiến cục diện bảng B trở nên cân bằng khi cả bốn đội đều có cùng 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà cùng sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, Canada được xem là ứng viên sáng giá hơn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jesse Marsch đã bộc lộ nhiều hạn chế trong trận gặp Bosnia & Herzegovina. Những pha xử lý ở khu vực tấn công thiếu chính xác khiến đội bóng Bắc Mỹ gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Canada có lợi thế sân nhà trước Qatar. Ảnh: Reuters.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là tình trạng của đội trưởng Alphonso Davies. Ngôi sao của Bayern Munich vắng mặt ở trận đầu tiên vì chấn thương gân kheo. Nếu kịp bình phục và ra sân trước Qatar, hậu vệ cánh 25 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Bên kia chiến tuyến, Qatar cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đại diện châu Á vẫn chưa thoát khỏi chuỗi phong độ thiếu ổn định khi đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Canada. Trong lần gặp nhau gần nhất vào năm 2022, đội bóng Bắc Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Qatar trong một trận giao hữu. Dù vậy, nhà đương kim vô địch châu Á chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo nên bất ngờ để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Video pha hỏng ăn khó tin của Canada Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.