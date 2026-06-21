Diễn biến Bỉ vs Iran

2h rạng sáng 22/6, Bỉ đối đầu Iran ở bảng G, World Cup 2026.

Bảng G World Cup 2026 đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi cả bốn đội đều có cùng một điểm sau lượt trận đầu tiên. Trong hoàn cảnh đó, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Iran tại Los Angeles mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi một chiến thắng gần như chắc chắn sẽ giúp một trong hai đội tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Bỉ bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi sau màn khởi đầu chưa thực sự thuyết phục. Chuỗi 14 trận bất bại kể từ tháng 3/2025 của "Quỷ đỏ", bao gồm 9 chiến thắng và 5 trận hòa, đã bị đe dọa khi họ phải rất vất vả mới giành được trận hòa 1-1 trước đối thủ tại Seattle.

Kết quả này khiến Bỉ chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng ở ba trận World Cup gần nhất, với hai trận hòa và một thất bại. Nếu tiếp tục không thắng, đoàn quân của huấn luyện viên trưởng sẽ đứng trước nguy cơ lặp lại kịch bản đáng thất vọng tại World Cup 2022, giải đấu họ bị loại ngay từ vòng bảng.

Dù vậy, lịch sử vẫn cho thấy Bỉ là đội bóng có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi lớn. Trước giai đoạn sa sút hiện tại, họ từng giành tới 11 chiến thắng trong 13 trận World Cup. Một trong những yếu tố giúp "Quỷ đỏ" tìm lại sự ổn định có thể nằm ở hàng phòng ngự, khi 5 trong 7 chiến thắng gần nhất của họ đều đi kèm thành tích giữ sạch lưới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Iran gây ấn tượng mạnh bằng tinh thần chiến đấu trước New Zealand. Dù hai lần bị dẫn trước, đại diện châu Á vẫn kiên cường giành trận hòa 2-2 trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn lớn ngoài sân cỏ.

Đội trưởng Mehdi Taremi từng mô tả hoàn cảnh di chuyển của đội tuyển là một “thảm họa”, nhưng Iran vẫn cho thấy khả năng vượt qua nghịch cảnh. Họ chỉ thua một trong 8 trận gần nhất trong 90 phút, đồng thời đang có phong độ tấn công tốt khi ghi ít nhất hai bàn ở cả 4 trận gần đây.