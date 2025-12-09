Điểm thu hút của cổ phiếu VPX khi lên HoSE

VPX lên sàn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi và mở ra kỳ vọng cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Sau thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), vào ngày 11/12, 1,875 tỷ cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX) sẽ giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cp, cùng biên độ tăng/giảm 20% trong phiên giao dịch đầu tiên. Vốn hóa khi lên sàn của công ty dự kiến đạt gần 64.000 tỷ đồng ( 2,4 tỷ USD ), đứng top 3 ngành chứng khoán.

Thời điểm “vàng” để lên sàn

VPX bắt đầu giao dịch vào trung tuần tháng 12, trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi sau pha điều chỉnh và chuẩn bị cho năm mới, cũng như được nâng đỡ bởi yếu tố tích cực trong trung và dài hạn.

VPBankS bắt đầu giao dịch trên HoSE vào 11/12.

Sau tháng 10 và tháng 11 trầm lắng, thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy tín hiệu cải thiện cả điểm số lẫn tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index đi từ vùng 1.581 điểm lên 1.741 điểm khi chốt phiên ngày 5/12.

Đồng thời, diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu bất động sản có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hơn như ngân hàng, chứng khoán hay bán lẻ, cho thấy xu hướng phục hồi hình thành trên diện rộng.

Bên cạnh đó, “hiệu ứng tháng Giêng” được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tâm lý và dòng tiền trong giai đoạn cuối năm và đầu năm mới. Trong giai đoạn này, thị trường thường tăng điểm khi nhà đầu tư có xu hướng cơ cấu lại danh mục và chủ động tìm kiếm cơ hội cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Nhìn về trung và dài hạn, theo báo cáo phân tích của Chứng khoán SSI, bức tranh thị trường nói chung và cổ phiếu VPX nói riêng đang được hỗ trợ bởi cải cách quan trọng trên thị trường vốn, tiến trình nâng hạng với FTSE Russell và MSCI cũng như đà tăng trưởng của nền kinh tế. Những yếu tố này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo bệ đỡ cho thị trường trong dài hạn.

Theo nhận định của chuyên viên phân tích, triển vọng của nhóm cổ phiếu chứng khoán như VPX còn được hỗ trợ bởi dư địa mở rộng cho vay ký quỹ, sự phát triển của mảng kinh doanh mới như tài sản mã hóa, cùng với sự sôi động trở lại của hoạt động IPO và tăng vốn.

Nền tảng vững chắc để tiến xa

VPBankS sở hữu yếu tố nội tại giúp cổ phiếu có xuất phát điểm tích cực khi bắt đầu giao dịch. Trước thương vụ IPO, công ty không triển khai chương trình cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP), cũng như không có nhà đầu tư chủ chốt được mua cổ phiếu với giá ưu đãi hơn.

Mức giá tham chiếu 33.900 đồng/cp khi VPBankS lên sàn cũng là mức giá tất cả nhà đầu tư bỏ ra để mua cổ phiếu khi tham gia IPO. Bởi vậy, trong phiên giao dịch đầu tiên, VPX không phải chịu tác động tiêu cực từ hoạt động chốt lời sớm của nhóm cổ đông đã mua cổ phiếu với giá ưu đãi.

Một yếu tố thuận lợi khác cho VPX đến từ sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức lớn và uy tín trong thương vụ IPO, chẳng hạn Dragon Capital hay Chứng khoán VIX. Sự hiện diện của nhà đầu tư tổ chức góp phần ổn định diễn biến giá cổ phiếu. Các tổ chức thường theo đuổi tầm nhìn trung và dài hạn, góp phần giảm bớt biến động mạnh của cổ phiếu trong giai đoạn đầu niêm yết.

Kết quả kinh doanh ấn tượng cũng được kỳ vọng tạo lực đỡ cho cổ phiếu VPBankS trong cả ngắn hạn và trung dài hạn. Trong 9 tháng năm 2025, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng , đứng top 3 ngành chứng khoán.

VPBankS có kế hoạch đạt mức tăng trưởng kép 32%/năm.

Trong 5 năm tới, VPBankS có kế hoạch đạt mức tăng trưởng kép 32%/năm, đến năm 2030 giữ vị thế dẫn đầu tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế, đồng thời duy trì tỷ lệ sinh lời cao hơn đáng kể so với bình quân thị trường hiện nay.

Ngoài ra, sau khi lên sàn, VPX cũng được dự báo vào nhiều rổ chỉ số quan trọng. Theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), với quy mô vốn hóa dự kiến đạt gần 64.000 tỷ đồng khi lên sàn, VPX có khả năng được xem xét bổ sung vào một số rổ chỉ số quan trọng như VNFIN Lead, VN30 và VNFIN Select từ năm 2026.

Việc tham gia các rổ chỉ số khẳng định quy mô, uy tín của VPBankS, đồng thời giúp gia tăng mức độ hiện diện trên thị trường, thu hút thêm sự quan tâm của dòng vốn tổ chức và quỹ đầu tư thụ động, qua đó cải thiện thanh khoản, hỗ trợ cổ phiếu trong trung dài hạn.

Nhìn rộng hơn, việc VPBankS niêm yết mang lại lợi ích đa chiều cho cả doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Đối với công ty, niêm yết trên HoSE - sàn giao dịch lớn và có yêu cầu khắt khe nhất tại Việt Nam - là bước đi quan trọng để nâng cao minh bạch trong công bố thông tin, chuẩn mực quản trị, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Đối với nhà đầu tư tham gia IPO, việc cổ phiếu được niêm yết giúp cải thiện tính thanh khoản và minh bạch. Còn với thị trường chứng khoán, VPX bổ sung lựa chọn tỷ USD trong nhóm tài chính - chứng khoán, giải tỏa “cơn khát” hàng hóa mới.