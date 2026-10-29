Điểm làm việc của NXB Chính trị quốc gia Sự thật được xếp hạng di tích

Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ở Thái Nguyên giai đoạn 1947-1950 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Buổi khánh thành Nhà bia lưu niệm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên vào tháng 1 năm nay. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Ngày 29/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ký Quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại xóm Cây Hồng (1947-1950), xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định, UBND các cấp nơi có di tích có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được thành lập ngày 5/12/1945 tại Hà Nội, trực thuộc Trung ương Đảng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Trường Chinh. Trong những năm đầu hoạt động, nhà xuất bản tập trung biên tập, xuất bản các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trường Chinh và các tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Một số ấn phẩm tiêu biểu thời kỳ này gồm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngọn cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cách mạng Tháng Tám...

Ngày 20/11/1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định hợp nhất Nhà xuất bản Sự thật với Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hóa và Nhà xuất bản Pháp lý. Từ đó, hình thành Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận Huân chương lao động hạng Nhất hồi tháng 12/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư. Đơn vị có chức năng xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành sách, nhà xuất bản được giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số và phát triển xuất bản hiện đại, hợp tác quốc tế.

Đơn vị hiện có các ban biên tập chuyên ngành, Trung tâm Xuất bản điện tử, Trung tâm Phát hành cùng các chi nhánh và cơ sở phát hành tại nhiều địa phương từ Hà Nội đến TP.HCM, Cần Thơ. Giám đốc - Tổng biên tập hiện nay của nhà xuất bản là PGS.TS Vũ Trọng Lâm.