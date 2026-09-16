Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác NXB Việt Nam - Trung Quốc

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải (Trung Quốc) thống nhất mở rộng hợp tác về bản quyền, xuất bản số và ứng dụng AI.

Hội đàm giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật, chiều 15/9 tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật có buổi làm việc với Đoàn đại biểu NXB Nhân dân Thượng Hải (Trung Quốc). Hai bên trao đổi về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hướng hợp tác trong hoạt động xuất bản.

Một trong những nội dung được hai NXB tập trung thảo luận tại buổi làm việc là cách ứng dụng AI vào quy trình biên tập, xuất bản, cùng việc xây dựng và chuẩn hóa quy trình xuất bản số. Công tác phát hành, quảng bá sách trên môi trường trực tuyến cũng được đưa ra thảo luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa Việt Nam - Trung Quốc. Hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ và giao lưu tri thức, văn hóa, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông đề cập đến cột mốc 30 năm trong quan hệ hợp tác, trao đổi lâu dài giữa hai NXB và những nội dung hai bên từng trao đổi trong chuyến thăm NXB Nhân dân Thượng Hải vào tháng 10/2025, gồm chuyển đổi số, ứng dụng AI, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế và bản quyền.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm (phải) tặng ấn phẩm kỷ niệm cho ông Ôn Trạch Viễn trong hội đàm.

Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn được trao đổi sâu hơn với NXB Nhân dân Thượng Hải về xây dựng đề tài, phát triển thương hiệu sách, tổ chức biên tập và xuất bản, phát triển sách điện tử, quản trị, phát hành và tiếp cận độc giả... Cuộc Hội đàm sẽ giúp hai NXB xác định được những nội dung hợp tác cụ thể có thể triển khai trong thời gian tới.

Ông Ôn Trạch Viễn, Giám đốc NXB Nhân dân Thượng Hải, cho biết đơn vị mong muốn duy trì hoạt động trao đổi thường xuyên với đối tác Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác về bản quyền, biên dịch và xuất bản.

Kết thúc buổi làm việc, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và NXB Nhân dân Thượng Hải ký biên bản làm việc. Đoàn đại biểu NXB Nhân dân Thượng Hải ở Việt Nam từ ngày 14 đến 18/9. Trong chuyến đi, đoàn dự kiến làm việc với một số nhà xuất bản, nhà sách và trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương.