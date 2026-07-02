Hành trình điều hành của Chính phủ qua hai bộ sử liệu đồ sộ

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu "Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2016)" và "Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2016)".

Bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2016) gồm 4 tập cùng một quyển giản lược, phản ánh một cách toàn diện quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Chính phủ Việt Nam từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến hết nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII.

Bộ sách này không chỉ tái hiện một cách hệ thống các sự kiện lịch sử mà còn làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý, điều hành của Chính phủ trong từng thời kỳ; phản ánh những bước chuyển quan trọng của Chính phủ từ thời kỳ kháng chiến đến hòa bình, từ cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ phát triển trong điều kiện khép kín sang chủ động hội nhập quốc tế. Việc nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Chính phủ được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương, các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai bộ công trình nghiên cứu công phu: Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2016) và Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2016).

Bộ sách Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2016) gồm 14 tập phản ánh lịch sử Chính phủ Việt Nam từ khi được thành lập đến hết nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII (tháng 7/2016). Bộ sách cung cấp cho bạn đọc một hệ thống tư liệu phong phú theo trình tự thời gian, giúp theo dõi toàn bộ diễn trình lịch sử của Chính phủ qua từng sự kiện cụ thể.

Bộ sách Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2016) có giá trị nổi bật trên 3 phương diện: giá trị tư liệu với nguồn thông tin chính thống, đầy đủ và có hệ thống; giá trị tổng hợp trong việc tái hiện toàn cảnh tiến trình phát triển của bộ máy hành chính nhà nước; và giá trị khoa học - tổng kết, góp phần phục vụ nghiên cứu lý luận về quản trị quốc gia, tổ chức bộ máy nhà nước và đổi mới thể chế trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, việc nhìn lại chặng đường phát triển của Chính phủ không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách, hoàn thiện thể chế và xây dựng nền hành chính hiện đại.