Diddy vẫn bị giam trong tù vì lo ngại nguy hiểm

Theo Page Six, Sean “Diddy” Combs đã bị từ chối tại ngoại và trở lại nhà tù, chờ buổi tuyên án diễn ra vào ngày 3/10 sắp tới. Trước đó, Diddy bị kết tội vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm với Casandra “Cassie” Ventura và Jane Doe - nhân chứng ẩn danh. Đáng nói, ông trùm nhạc rap được tuyên trắng án với các cáo buộc nghiêm trọng gồm buôn bán tình dục và tống tiền.

Ban đầu, Marc Agnifilo - luật sư bào chữa cho Diddy thuyết phục thẩm phán trả tự do cho ông trùm nhạc rap, đồng thời đề xuất mức bảo lãnh một triệu USD, khẳng định có thể trả ngay trong ngày. Ngoài ra, luật sư yêu cầu thân chủ được di chuyển tới Los Angeles, New York và Florida. Trong khi đó, phía công tố kiên quyết phản đối, tuyên bố sẽ có rủi ro nếu thả Diddy.

Cuối cùng, thẩm phán Arun Subramanian từ chối yêu cầu trả tự do cho Diddy. Vị thẩm phán cho rằng Diddy không thể chứng minh bản thân đảm bảo an toàn cho người khác khi tại ngoại. Tiếp tục, ông trích dẫn lại phần phát biểu khẳng định Diddy "bạo lực" từ Marc Agnifilo. “Điều này thể hiện sự coi thường pháp luật và xu hướng bạo lực”, thẩm phán Arun Subramanian nói.

Hôm 2/7, tại tòa án liên bang Manhattan, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên (8 nam và 4 nữ) đưa ra kết luận gây tranh cãi. Với tội danh vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm, mức án tối đa là 10 năm. Vì Diddy bị kết tội 2 lần nên mức án tối đa có thể là 20 năm.

Sau khi bồi thẩm đoàn kết luận, Diddy, nhóm luật sư và gia đình cảm thấy nhẹ nhõm, ông trùm nhạc rap được nhìn thấy xúc động quỳ xuống sàn.

Hồi tháng 9/2024, Diddy bị bắt giữ để điều tra với hàng loạt tội danh. Ông từng đề nghị khoản tiền bảo lãnh 50 triệu USD nhưng bị từ chối tại ngoại tới 3 lần, chấp nhận cuộc sống tại Trung tâm giam giữ liên bang Brooklyn, New York. Quá trình khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn chai dầu em bé, chất bôi trơn, ma túy, súng đạn cùng nhiều tang vật khác.

Trước cáo buộc âm mưu phạm tội có tổ chức, buôn bán tình dục sử dụng bạo lực, vận chuyển người nhằm thực hiện hành vi mại dâm và tống tiền, Diddy giữ vững lập trường phủ nhận. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 5/5 với phần chọn bồi thẩm đoàn. Những tuần tiếp theo, công chúng choáng ngợp trước lời khai từ các nhân chứng chống lại ông trùm nhạc rap.

