Chân dung cô gái có gương mặt đẹp nhất thế giới 2025

TC Candler tiếp tục vinh danh Rosé ở vị trí đầu tiên của danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay.
TC Candler vừa công bố danh sách Những gương mặt đẹp nhất của năm 2025. Rosé là mỹ nhân được vinh danh đầu tiên. Thành viên của BlackPink nhiều lần góp mặt trong top 10 xếp hạng nhưng đây là lần đầu tiên cô giữ vị trí đầu bảng. 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc uy tín và nổi tiếng hiện nay. Ra đời năm 1990, bảng xếp hạng này được công bố hàng năm, đã thu hút hàng triệu lượt truy cập trên khắp thế giới. Ảnh: IGNV.
Nữ ca sĩ gốc New Zealand thu hút đông đảo người hâm mộ với ngoại hình nữ tính, ngọt ngào cùng giọng hát đầy cảm xúc. Thành công của bản hit APT tiếp tục mang lại loạt giải thưởng cho cô trong thời gian qua. Ở VMAs diễn ra vào tháng 9, đứa con tinh thần của Rosé với sự hỗ trợ từ Bruno Mars được đề cử ở tổng cộng 8 hạng mục và cuối cùng chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm. Thành viên BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng một hạng mục lớn của VMAs. Ảnh: Billboard.
|Rosé sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt đẹp, thanh tú. Nhờ lợi thế ngoại hình, nữ ca sĩ được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón những năm qua. Cô là đại sứ thương hiệu của Yves Saint Laurent Beauté, Tiffany & Co, Rimowa... Cô xuất hiện trong nhiều chiến dịch thời trang của các nhà mốt hàng đầu thế giới. Dịp Valentine năm nay, người đẹp cũng hợp tác, quảng bá cho thương hiệu nội y Skims do Kim Kardashian sáng lập, điều hành. Truyền thông Hàn nhận định nữ ca sĩ đang là ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Ảnh: IGNV.
|Người đẹp xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí hàng đầu thế giới. Nữ ca sĩ hiện hoạt động ở công ty giải trí The Black Label, được thành lập năm 2016 bởi Teddy. Đây là công ty con, trực thuộc YG Entertainment. Sau khi rời BlackPink, Rosé vẫn giữ được phong độ và sức hút của mình. Tờ The Time từng nhận xét về cô sau một màn trình diễn ở London (Anh): "Rosé, người lớn lên ở New Zealand, đảm nhận vai trò như phát ngôn viên, gửi lời cảm ơn khán giả và tạo nên những màn trò chuyện dí dỏm cùng các đồng đội. Giọng hát của Rosé xuất sắc nhất. Cô thể hiện phong cách pha trộn giữa Taylor Swift và Olivia Rodrigo". Ảnh: GQ.
|Trong năm nay, Rosé cũng có mặt trong bảng xếp hạng 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Ảnh: IGNV.
| Hình ảnh của nữ ca sĩ trong hậu trường chuẩn bị cho Met Gala năm nay. Mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 từng không ít lần gây tranh luận về vẻ ngoài. Cô khiến fan lo lắng vì hình thể có phần gầy gò hơn trước. Thậm chí, Rosé bị đồn đoán can thiệp thẩm mỹ. Song sau đó, cô lên tiếng phủ nhận. Ảnh: IGNV.
Ảnh táo bạo của nữ ca sĩ khi quảng cáo cho thương hiệu nội y. Rosé (sinh năm 1997) tên thật là Park Chae Young, sinh ra tại New Zealand. Cô có thời gian sinh sống ở Melbourne. Nữ thần tượng vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment tại Sydney vào năm 2012. Rosé ra mắt với tư cách một thành viên của nhóm BlackPink sau 4 năm thực tập. Ảnh: IGNV.
