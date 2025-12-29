Chân dung cô gái có gương mặt đẹp nhất thế giới 2025

TC Candler vừa công bố danh sách Những gương mặt đẹp nhất của năm 2025. Rosé là mỹ nhân được vinh danh đầu tiên. Thành viên của BlackPink nhiều lần góp mặt trong top 10 xếp hạng nhưng đây là lần đầu tiên cô giữ vị trí đầu bảng. 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc uy tín và nổi tiếng hiện nay. Ra đời năm 1990, bảng xếp hạng này được công bố hàng năm, đã thu hút hàng triệu lượt truy cập trên khắp thế giới. Ảnh: IGNV.