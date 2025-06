Dịch vụ lạ cho sao bóng đá

Amslux là ứng dụng cung cấp mọi thứ từ phi cơ riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, vé sự kiện VIP cho tới giày hiệu và túi xách. Ứng dụng này được quảng bá là dịch vụ "quản lý phong cách sống độc quyền dành cho giới tinh hoa bóng đá", chuyên hỗ trợ về lịch trình di chuyển, thời trang và đặt vé các sự kiện đặc biệt.

Đây là một công ty có trụ sở tại Amsterdam, được thành lập cách đây 6 năm bởi bộ ba bạn thân Emmanuel Ntow, Ward Struwer và Mitchell Spel. Những khách hàng thân thiết của Amslux gồm Cody Gakpo và Ryan Gravenberch của Liverpoool, Joshua Zirkzee của MU hay tân binh Tijjani Reijnderscủa Man City.

Đáng chú ý, nhiều cầu thủ đưa ra nhiều yêu cầu khó tin. Có lần một cầu thủ đang chơi bóng tại Bundesliga nhờ Amslux mua hộ chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711 trị giá tới 105.000 bảng. Ngoài ra, họ còn nhờ Amslux xử lý đơn đặt hàng gồm túi xách giá 20.000 bảng và giày hàng hiệu giá 10.000 bảng.

Tuy nhiên, không phải yêu cầu nào cũng suôn sẻ. Một cầu thủ giấu tên thậm chí vướng rắc rối với pháp luật. Người đồng sáng lập Emmanuel chia sẻ: "Cầu thủ đó liên hệ khẩn cấp qua Instagram, yêu cầu đặt một phi cơ riêng đi Ibiza vì tất cả các chuyến bay thương mại đều bị hủy".

"Chúng tôi dốc toàn lực để xử lý, và anh ta rất hài lòng. Nhưng khi trở lại, anh ấy lại yêu cầu đưa hai cô gái từ Ibiza sang. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, nhưng sau khi máy bay hạ cánh, chúng tôi nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Anh ấy nói hai cô gái đó không được nhập cảnh vì đang bị Interpol truy nã", Emmanuel nói thêm.

Tuy vậy, phần lớn các yêu cầu đều đơn giản hơn. Emmanuel kết luận: "Chúng tôi cung cấp dịch vụ du lịch cá nhân hóa, từ biệt thự riêng tư, du thuyền hạng sang, đến khu nghỉ dưỡng 5 sao. Tất cả đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho các cầu thủ".

